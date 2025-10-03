Η βιομηχανία του παγκόσμιου gaming γράφει μια νέα σελίδα, καθώς η Electronic Arts (EA) επιβεβαίωσε την εξαγορά της από κοινοπραξία επενδυτών που περιλαμβάνει το σαουδαραβικό Public Investment Fund (PIF), την αμερικανική Silver Lake και την Affinity Partners, σε μια συμφωνία ύψους 55 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εξαγορά αυτού του είδους – μια απόλυτη “take-private” επένδυση σε μετρητά.
Η συμφωνία, που προβλέπει την εξαγορά του 100% της εταιρείας, αποτιμά τη μετοχή της EA στα 210 δολάρια ανά μετοχή, προσφέροντας ένα premium της τάξης του 25% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος στις 25 Σεπτεμβρίου (168,32 δολάρια). Μάλιστα, ξεπερνά και το προηγούμενο ιστορικό υψηλό της εταιρείας (179,01 δολάρια, 14 Αυγούστου 2025). Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η EA θα αποσυρθεί από το χρηματιστήριο, βάζοντας τέλος σε μια μακρά δημόσια διαπραγμάτευση με ιστορία δεκαετιών.
Ο ισχυρός άνδρας της EA, Άντριου Γουίλσον, θα παραμείνει στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, συνεχίζοντας να ηγείται της εταιρείας από τα κεντρικά της γραφεία στο Redwood City της Καλιφόρνια. Σε δήλωσή του τόνισε πως είναι «περισσότερο ενθουσιασμένος από ποτέ για το μέλλον που χτίζουμε», υπογραμμίζοντας την αποφασιστικότητα της EA να επεκτείνει τα όρια της ψυχαγωγίας και της τεχνολογίας.
Η χρηματοδότηση της εξαγοράς στηρίζεται σε συνδυασμό ιδίων κεφαλαίων και τραπεζικού δανεισμού: περίπου 36 δισ. δολάρια σε μετρητά προέρχονται απευθείας από τα PIF, Silver Lake και Affinity Partners (επενδυτική εταιρεία που ίδρυσε το 2021 ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ), ενώ το υπόλοιπο 20 δισ. καλύπτεται μέσω χρηματοδότησης που έχει δεσμεύσει η JPMorgan Chase.
Η χρονική συγκυρία της εξαγοράς δεν είναι τυχαία. Η ανακοίνωση έρχεται λίγες μέρες πριν από την κυκλοφορία του Battlefield 6, μιας εξαιρετικά κρίσιμης κυκλοφορίας για την EA, ακολουθούμενης από τα FC 26 και Skate, ενώ στα σκαριά βρίσκονται μεγάλα projects όπως το νέο Mass Effect της BioWare, το Star Wars Jedi 3 της Respawn και το Iron Man της Motive. Η δυναμική αυτή, σε συνδυασμό με την τεράστια κεφαλαιακή ώθηση, αναδεικνύει το βάρος που δίνει η νέα κοινοπραξία επενδυτών στο να τοποθετήσει την EA στο επίκεντρο της μελλοντικής ψυχαγωγίας.
Η εξαγορά αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2027, υπό την προϋπόθεση ότι θα λάβει τις απαιτούμενες εγκρίσεις από τις ρυθμιστικές αρχές και τους μετόχους.
Πέρα από το μέγεθος της συναλλαγής, η κίνηση αυτή συμβολίζει τη στροφή της βιομηχανίας προς έναν νέο κόσμο συμμαχιών, όπου η τεχνολογία, η ψυχαγωγία και τα μεγάλα κεφάλαια συναντιούνται για να διαμορφώσουν το αύριο του gaming.
Παράγοντες της αγοράς χαρακτήριζαν ως στρατηγικό το χρόνο της συμφωνίας για την EA αφού οι αγορές βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, δημιουργώντας ισχυρή ζήτηση για χρηματοδότηση, όπως έλεγαν. Η JPMorgan βρίσκεται πίσω από τη δημιουργία πακέτου χρέους αξίας άνω των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να υποστηρίξει τη συναλλαγή.
Η εξαγορά τελεί υπό την έγκριση των εποπτικών αρχών, ενώ οι επενδυτές ήδη εκφράζουν ενδιαφέρον για τη χρηματοδότηση της εξαγοράς με χρέος, επιτρέποντας στην JPMorgan να ξεκινήσει τη δημιουργία βιβλίου προσφορών και παραγγελιών.
Οι επιπτώσεις για παίκτες και παιχνίδια
Το μεγάλο χαρτοφυλάκιο παιχνιδιών της EA ενδέχεται να υποστεί αλλαγές υπό τη νέα ιδιοκτησία. Οι καινούργιοι επενδυτές θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να αυτοματοποιήσουν πτυχές της ανάπτυξης παιχνιδιών, μειώνοντας ενδεχομένως το κόστος παραγωγής για τίτλους με μεγάλη επιτυχία (blockbuster).
Η EA έχει επίσης επεκτείνει τις υπηρεσίες παιχνιδιών σε πραγματικό χρόνο. Οι νέοι επενδυτές θα εξετάσουν τώρα εάν θα δώσουν προτεραιότητα σε αυτές τις ροές εσόδων, διερευνώντας τρόπους διατήρησης δημοφιλών παιχνιδιών, συμπεριλαμβανομένων των EA Sports FC και Madden NFL, όπως σχολίαζαν οι International Business Times.
Πώς έκλεισε η συμφωνία
Η Electronic Arts (ΕΑ) ήταν επί χρόνια περιζήτητη από το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Σαουδικής Αραβίας και τον δισεκατομμυριούχο επενδυτή Έγκον Ντούρμπαν. Αλλά ήταν ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, ο οποίος «ξεκλείδωσε» την εξαγορά των 55 δισεκατομμυρίων δολαρίων, δείχνουν στοιχεία των Financial Times. Ο Κούσνερ, παντρεμένος με την μεγαλύτερη κόρη του Τραμπ, Ιβάνκα, άρχισε να σχεδιάζει τη μεγαλύτερη εξαγορά στην ιστορία της Wall Street νωρίτερα φέτος με τον Ντούρμπαν, ο οποίος είναι συν-επικεφαλής του τεχνολογικού ομίλου ιδιωτικών κεφαλαίων Silver Lake.
Ο Κούσνερ φαίνεται να αξιοποίησε τους ισχυρούς δεσμούς που δημιούργησε στη Σαουδική Αραβία ως κορυφαίος απεσταλμένος κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρίας του Τραμπ. Η διοίκηση της EA πραγματοποίησε επίσης αρκετά ταξίδια στη χώρα αυτής της Μέσης Ανατολής καθώς γίνονταν οι διαπραγματεύσεις.
Οι επενδυτές προσέγγισαν την EA, χρησιμοποιώντας μεταξύ τους την κωδική ονομασία «Αετός» («Eagle») στις συνομιλίες τους, υποβάλλοντας ολοκληρωμένη προσφορά πριν από περίπου ένα μήνα, αναφέρουν οι ίδιες πηγές. Οι ισχυροί επενδυτές με επιρροή που εκτείνεται από το Ριάντ έως την Ουάσινγκτον, στη συνέχεια βρέθηκαν σε συνεχείς διαπραγματεύσεις με το διοικητικό συμβούλιο της EA.
Τελικά ο γίγαντας των βιντεοπαιχνιδιών Electronic Arts κατέληξε στην εν λόγω κοινοπραξία που αποτελείται από την εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων Silver Lake, το Κρατικό Ταμείο Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας και την Affinity Partners του Κούσνερ. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εξαγορά με μόχλευση που έχει καταγραφεί ποτέ και έρχεται εν μέσω ανάκαμψης στις επιχειρηματικές συμφωνίες καθώς η υπό εξέλιξη μείωση του κόστους δανεισμού αναζωογονεί την όρεξη για μεγαντιλς, σχολίαζε το Reuters. Σύμφωνα με τη συμφωνία, οι μέτοχοι της EA θα λάβουν 210 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά, που αντιπροσωπεύουν υψηλότερο ποσό (premium) της τάξης του 25% από την τιμή κλεισίματος στις 25 Σεπτεμβρίου -πριν τις πρώτες αναφορές για πιθανή συμφωνία.
Η επενδυτική εταιρεία του Κούσνερ θα καταλήξει να κατέχει περίπου το 5% της EA, σύμφωνα με τους FT. Το Κρατικό Ταμείο Επενδύσεων (PIF) της Σαουδικής Αραβίας θα γίνει ο πλειοψηφικός μέτοχος της εταιρείας κατασκευής βιντεοπαιχνιδιών, ακολουθούμενο από την Silver Lake, η οποία θα είναι μεγάλος μειοψηφικός μέτοχος, πρόσθεσαν οι πηγές των FT.
