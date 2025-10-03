Την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης, ανταποκρινόμενο σε αίτημα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών και παραγωγικών φορέων.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, οι παρατάσεις έχουν ως εξής:

– «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» και «Περιοχές Ειδικής Ενίσχυσης» έως και τις 31 Οκτωβρίου 2025, προκειμένου οι παραγωγικοί φορείς να έχουν τον απαραίτητο χρόνο για την προσκόμιση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

– «Μεγάλες Επενδύσεις» έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2025, ώστε να διευκολυνθούν στην ολοκλήρωση των φακέλων οι φορείς μεγάλης κλίμακας επενδυτικών σχεδίων.

Αναπτυξιακός Νόμος: Παράταση έως 10 Οκτωβρίου για αιτήσεις σε τρία καθεστώτα

Υπενθυμίζεται ότι παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τα τρία πρώτα καθεστώτα του αναπτυξιακού νόμου, με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου.

Συγκεκριμένα, η καταληκτική ημερομηνία μετατίθεται κατά 30 ημέρες, στις 10 Οκτωβρίου, κατόπιν αιτήματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και εκπροσώπων παραγωγικών φορέων (Συνδέσμων Βιομηχανιών από διάφορες περιοχές της χώρας).

Τα τρία πρώτα καθεστώτα του νέου Αναπτυξιακού Νόμου που έχουν προκηρυχθεί αφορούν τη μεταποίηση,τις μεγάλες επενδύσεις και τη στήριξη παραμεθόριων νομών και περιοχών με εισόδημα κάτω του 70% του εθνικού μέσου όρου.

Μετά από αυτή την απόφαση, οι επιχειρήσεις που θέλουν να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής σε καθένα από τα τρία αυτά καθεστώτα, μπορούν να το πράξουν ως τις 10 Οκτωβρίου.

Επισημαίνεται ότι το πληροφοριακό σύστημα του υπουργείου Ανάπτυξης είναι ήδη ανοικτό και από την 1η Ιουλίου υποδέχεται επενδυτικά σχέδια.

Ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε στη συνάντησή του με τους θεσμικούς εκπροσώπους της αγοράς πως η παράταση θα δοθεί «προκειμένου να πετύχουμε την μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα των καθεστώτων που έχουν προκηρυχθεί».

Αναπτυξιακός Νόμος: Αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων εντός 90 ημερών

Υπενθυμίζεται ότι τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν εντός 90 ημερών από το τέλος της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, οπότε και θα εκδοθούν τα αποτελέσματα για τον πρώτο κύκλο, ώστε να ξεκινήσει η αντίστοιχη διαδικασία για το 2026.

Το βάρος για πρώτη φορά πέφτει στην μεταποίηση, τη βιομηχανία, τις παραμεθόριες περιοχές και τις περιοχές με εισόδημα κάτω του 70% του εθνικού μέσου όρου και τις μεγάλες επενδύσεις. Με βάση τον στόχο του παραγωγικού μετασχηματισμού για βιώσιμη και ανθεκτική ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την αντιμετώπιση περιφερειακών και κοινωνικών ανισοτήτων.