Ο πρωθυπουργός της Σουηδίας, Ουλφ Κρίστερσον, ανακοίνωσε ότι στη συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών στην Κοπεγχάγη συζητήθηκε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι το ενδεχόμενο παραχώρησης μαχητικών αεροσκαφών JAS Gripen της σουηδικής Saab.

«Συζητήσαμε τη συνεχιζόμενη συνεργασία για την ανάπτυξη της μελλοντικής άμυνας της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της αεράμυνας, και το ενδιαφέρον της Ουκρανίας για τα μαχητικά Gripen», ανέφερε ο Κρίστερσον σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Η Σουηδία έχει ήδη εξετάσει το ενδεχόμενο αποστολής μαχητικών Gripen στην Ουκρανία, χωρίς να έχει αποκλείσει μέχρι στιγμής μια τέτοια απόφαση.