Ο Βόρειος Ατλαντικός παραμένει ενεργός καθώς οδεύουμε προς τον Οκτώβριο του 2025. Αυτή τη στιγμή, μακριά στον τροπικό Ατλαντικό, δύο τυφώνες, ο Humberto και ο Imelda, χορεύουν ο ένας γύρω από τον άλλον με το λεγόμενο φαινόμενο Fujiwhara. Μέχρι αύριο, τα απομεινάρια θα μετατραπούν γρήγορα σε έναν εξωτροπικό κυκλώνα και θα κατευθυνθούν προς τη Δυτική Ευρώπη. Μια ισχυρή καταιγίδα στον Ατλαντικό με σημαντικά κύματα και σφοδρούς ανέμους θα πλήξει την Ιρλανδία και τη Σκωτία την Παρασκευή.

Αυτή θα είναι η πιο ισχυρή καταιγίδα της σεζόν στον Ατλαντικό και είναι επίσης το πρώτο ονομασμένο σύστημα, η καταιγίδα Amy.

Μια καταιγίδα ονομάζεται όταν θα μπορούσε να έχει μέτριες ή έντονες επιπτώσεις σε οποιαδήποτε από τις τρεις χώρες-εταίρους μετεωρολογικών φαινομένων. Η ονομασία των καταιγίδων επιτρέπει την έγκυρη και συνεπή επικοινωνία με το κοινό, επιτρέποντάς του να προετοιμαστεί και να παραμείνει ασφαλής κατά τη διάρκεια πιθανών σοβαρών καιρικών φαινομένων.

Σημειώστε ότι η ιρλανδική μετεωρολογική υπηρεσία, Met Éireann, σε συνεργασία με τις Εθνικές Μετεωρολογικές Υπηρεσίες του Ηνωμένου Βασιλείου (Met Office) και της Ολλανδίας (KNMI), δημιούργησε μια νέα λίστα με ονόματα κυκλώνων για την περίοδο καταιγίδων 2025/26.

Η περίοδος των καταιγίδων στον Ατλαντικό που επηρεάζει την Ευρώπη διαρκεί από την 1η Σεπτεμβρίου 2025 έως τις 31 Αυγούστου 2026. Από τη λίστα των 21 ονομάτων, κάθε εθνικός εταίρος έχει συνεισφέρει επτά ονόματα καταιγίδων που ψηφίστηκαν δημόσια τους καλοκαιρινούς μήνες.

Η ονομασία των καταιγίδων είναι ένα ισχυρό εργαλείο που υποστηρίζει τις μετεωρολογικές υπηρεσίες και άλλους οργανισμούς δημόσιας ασφάλειας στην αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με σοβαρές και επικίνδυνες καιρικές συνθήκες, παράλληλα με τις τακτικές προειδοποιήσεις για τον καιρό. Η ονομασία των καταιγίδων διευκολύνει τους ανθρώπους να παρακολουθούν βασικές και ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με την πρόγνωση και την ασφάλεια.

Η επερχόμενη καταιγίδα προέρχεται από τον τυφώνα Humberto, που βρίσκεται κοντά στις Βερμούδες, ο οποίος μεταβαίνει σε εξωτροπικό κυκλώνα. Ο τυφώνας Humberto ήταν η δεύτερη καταιγίδα κατηγορίας 5 της περιόδου των τυφώνων στον Ατλαντικό και είχε μια εντυπωσιακή δορυφορική παρουσίαση. Η παρακάτω εικόνα τραβήχτηκε από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) το Σάββατο.

Ο τυφώνας Humberto επιταχύνεται στον Βόρειο Ατλαντικό και θα απορροφηθεί από το ανώτερο κύμα την Παρασκευή και το Σάββατο, παρασύροντάς τον προς τη Δυτική Ευρώπη. Την Πέμπτη, το σύστημα εντάθηκε γρήγορα και βαθύνθηκε κάτω από τα 950 mbar.

Σύμφωνα με τα τελευταία μετεωρολογικά μοντέλα, ο αντίκτυπος θα μπορούσε να είναι σημαντικός. Με σφοδρούς ανέμους και σημαντικά ύψη κύματος σε όλη την Ιρλανδία και τη Σκωτία, και στη συνέχεια να κινείται προς τη Βόρεια Θάλασσα το Σάββατο.

Το ακόλουθο βίντεο υποδηλώνει την εξέλιξη της καταιγίδας του Ατλαντικού καθώς θα πλήττει τη Δυτική Ευρώπη από την Παρασκευή έως την Κυριακή, το επόμενο Σαββατοκύριακο.

Ισχυρή καταιγίδα του Ατλαντικού πλήττει τη Δυτική Ευρώπη την Παρασκευή.

Η επίδραση των τυφώνων Humberto και Imelda στην Φουτζιβάρα στέλνει μια έντονη καταιγίδα στον Ατλαντικό

Ας εμβαθύνουμε στην εξέλιξη της δυνητικά σημαντικής επίδρασης του πρώην τυφώνα Humberto ​​στη Δυτική Ευρώπη αυτή την Παρασκευή.

Αυτό που είναι εντυπωσιακό με τους τυφώνες Humberto και Imelda που είναι ενεργοί αυτή τη στιγμή είναι η σπάνια αλληλεπίδρασή τους στον τροπικό δυτικό Ατλαντικό.

Αυτή την εβδομάδα, λαμβάνει χώρα μια αξιοσημείωτη διαδικασία γνωστή ως φαινόμενο Fujiwhara. Και οι δύο τροπικοί κυκλώνες χορεύουν ο ένας γύρω από τον άλλον και αλληλεπιδρούν στη συμπεριφορά τους, ένα φαινόμενο που δεν έχει παρατηρηθεί εδώ και αρκετό καιρό.

Ο Humberto ​​και o Imelda είναι πιο κοντά από οποιονδήποτε τυφώνα τουλάχιστον από τη δεκαετία του 1960 και τώρα συνδέονται στην τροχιά του άλλου, περιστρέφονται και αλληλεπιδρούν.

Ενώ ο Humberto χάνει γρήγορα τα τροπικά του χαρακτηριστικά, o Imelda θα απορροφήσει την υψηλή υγρασία και ενέργεια του Humberto ​​και θα περάσει πάνω από τις Βερμούδες προτού μεταβεί και αυτή σε ένα εξωτροπικό χαμηλό και κατευθυνθεί προς τον ανοιχτό Ατλαντικό Ωκεανό την Πέμπτη.

Ένα καλό αποτέλεσμα αυτού του σπάνιου φαινόμενου Fujiwhara είναι ότι ο Humberto ​​βοηθά στην απομάκρυνση του Imelda από την επίδραση της ηπειρωτικής Αμερικής. Χωρίς τον Humberto, o Imelda θα μπορούσε να είχε κατευθυνθεί βόρεια και να είχε πλήξει την Ανατολική Ακτή ως ένας ισχυρός τυφώνας.

Την Τετάρτη, ο Humberto ​​και o Imelda απείχαν λίγο λιγότερο από 500 μίλια μεταξύ τους, αλλά ήταν αρκετά κοντά για κάποια αλληλεπίδραση.

Χάρη στον Humberto, o Imelda θα απομακρυνθεί και θα στραφεί προς τα βορειοανατολικά τις επόμενες ημέρες. Μέχρι το βράδυ της Τετάρτης, o Imelda θα χάσει τα χαρακτηριστικά του, ενώ θα πλησιάσει τις Βερμούδες, επηρεάζοντας το νησί με ανέμους με ένταση τυφώνα.

Καθώς και τα δύο συστήματα κινούνται βορειοανατολικά, μόνο το ένα επιβιώνει. Η αλληλεπίδραση με τη γενική ζωνική ροή επιταχύνει την εξωτροπική καταιγίδα της Πέμπτης, η οποία κατευθύνεται προς τη Δυτική Ευρώπη. Η πίεση πέφτει κάτω από τα 950 mbar κατά τη διάρκεια της ταχείας επανένταξης, ενώ οι άνεμοι εντείνονται σημαντικά.

Το σύστημα προβλέπεται να επεκταθεί στη Δυτική Ευρώπη μέχρι αργά την Παρασκευή. Το πιο πιθανό σενάριο περιλαμβάνει την επίθεση της ισχυρής καταιγίδας στη Βόρεια Ιρλανδία και τη Σκωτία.

Μια βαθιά κοιλάδα αναπτύσσεται πάνω από τον Βόρειο Ατλαντικό, φέρνοντας μια σφοδρή καταιγίδα στη Δυτική Ευρώπη.

Το γενικό καιρικό μοτίβο πάνω από τον Βόρειο Ατλαντικό και την Ευρώπη υποδηλώνει την αποσύνθεση του μπλοκ Rex πάνω από το ανατολικό μισό της ηπείρου. Αυτή την εβδομάδα, το πρώτο ξέσπασμα ψύχους έπληξε την κεντρική Ευρώπη, τα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο. Το σχετικό χαμηλό θα φέρει ένα σοβαρό ξέσπασμα καιρού στην Ελλάδα και το Αιγαίο Πέλαγος.

Πιο δυτικά, ένα Αζορικό υψηλό συγκρατεί τις προοδευτικές κοιλότητες πάνω από τον μακρινό Βόρειο Ατλαντικό, με ένα βαθύ κύμα να αναδύεται από τα δυτικά. Αυτό το κύμα βαθαίνει γρήγορα την Παρασκευή, προκαλώντας μια έντονη ατλαντική καταιγίδα στην επιφάνεια.

Ένα ισχυρό ρεύμα πίδακα αναπτύσσεται με την εξάπλωση της υψηλής πίεσης και της θερμοκρασίας μεταξύ των Αζορών και του Βόρειου Ατλαντικού. Αυτό συμβάλλει στην ενεργοποίηση μιας ταχείας εντατικοποίησης της επιφανειακής κυκλογένεσης που προέρχεται από τον πρώην τυφώνα Humberto, ο οποίος λειτουργεί ως εξωτροπική καταιγίδα.

Καθώς η χαμηλή θερμοκρασία φτάνει στη Δυτική Ευρώπη, η έντασή της θα είναι κοντά στην κορυφή, με την κεντρική πίεση κάτω από 950 mbar. Σύμφωνα με ορισμένα μετεωρολογικά μοντέλα, η πίεση θα μπορούσε να πλησιάσει τα 940 mbar πριν αλληλεπιδράσει με το έδαφος της Βόρειας Ιρλανδίας και της Σκωτίας την Παρασκευή το βράδυ.

Το σχετικό ρεύμα jet εντείνεται περαιτέρω καθώς οι διακυμάνσεις πίεσης και θερμοκρασίας μεταξύ της Δυτικής Ευρώπης και της ηπείρου στενεύουν. Επομένως, οι άνεμοι ανώτερου επιπέδου θα είναι βίαιοι, φτάνοντας μια μέση ταχύτητα ανέμου κοντά στους 190 κόμβους (350 χλμ./ώρα) στα 300 mbar – περίπου 9.000 μέτρα πάνω από το έδαφος.

Φανταστείτε ότι όσοι ταξιδεύουν στον πυρήνα του ρεύματος jet θα μπορούσαν να βιώσουν σοβαρές αναταράξεις τότε.

Ας εξετάσουμε την εξέλιξη της καταιγίδας Amy καθώς σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη την Παρασκευή το βράδυ.

Η Ιρλανδία και η Σκωτία προετοιμάζονται για μια σημαντική επίδραση της καταιγίδας του Ατλαντικού την Παρασκευή.

Μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής, ο πυρήνας της καταιγίδας Amy θα φτάσει στη δυτική ακτή της Σκωτίας (Εξωτερικές Εβρίδες) και τη Βόρεια Ιρλανδία. Η επίδραση των ισχυρών ανέμων θα εξαπλωθεί σε όλη την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο γύρω στο μεσημέρι της Παρασκευής.

Όπως συμβαίνει συνήθως με αυτές τις καταιγίδες, οι πρώτες βροχερές θύελλες θα εκτοξευθούν με το κύριο ψυχρό μέτωπο και στη συνέχεια η ισχυρή δύναμη του χαμηλού θα ακολουθήσει από τα δυτικά.

Δεδομένης της χρονικής απόστασης 72 ωρών πριν από την πρόσκρουση και του γεγονότος ότι o Humberto ​​βρίσκεται ακόμη μακριά από την Ευρώπη, δεν είμαστε σίγουροι για την ακριβή πορεία της καταιγίδας Amy.

Ωστόσο, τα περισσότερα μετεωρολογικά μοντέλα προβλέπουν μια ισχυρή επίπτωση στη Δυτική Ευρώπη. Το πού ακριβώς θα ταξιδέψει ο πυρήνας παραμένει το μεγαλύτερο ερώτημα, ενώ οι επιπτώσεις θα πρέπει να φέρουν ισχυρούς, ενδεχομένως καταστροφικούς ανέμους που θα φτάσουν τα 160-190 χλμ./ώρα.

Δεδομένης της χρονικής απόστασης 72 ωρών πριν από την πρόσκρουση και του γεγονότος ότι ο Humberto ​​βρίσκεται ακόμη μακριά από την Ευρώπη, δεν είμαστε σίγουροι για την ακριβή πορεία της καταιγίδας Amy.

Ωστόσο, τα περισσότερα μετεωρολογικά μοντέλα προβλέπουν μια ισχυρή επίπτωση στη Δυτική Ευρώπη. Το πού ακριβώς θα ταξιδέψει ο πυρήνας παραμένει το μεγαλύτερο ερώτημα, ενώ οι επιπτώσεις θα πρέπει να φέρουν ισχυρούς, ενδεχομένως καταστροφικούς ανέμους που θα φτάσουν τα 160-190 χλμ./ώρα.

Η μεγάλη κλίμακα αυτής της καταιγίδας στον Ατλαντικό θα αυξήσει επίσης σημαντικά τα ύψη των κυμάτων καθώς σταδιακά εξαπλώνεται προς τις δυτικές ακτές της Ιρλανδίας, της Βόρειας Ιρλανδίας και της Σκωτίας.

Τα υψηλότερα κύματα θα μπορούσαν να φτάσουν έως και τα 12 μέτρα καθώς πλησιάζουν τις ακτές.

Η καταιγίδα θα φέρει επίσης υψηλές ποσότητες βροχοπτώσεων, καθώς οι ισχυροί άνεμοι θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες. Οι ορογραφικές βροχοπτώσεις θα ρίξουν μεγάλες ποσότητες βροχής στα Σκωτικά Χάιλαντς και σε υψηλότερα εδάφη στην Ιρλανδία, την Ουαλία και τη βόρεια Αγγλία.

Τοπικά, είναι πιθανό να πέσουν περισσότερα από 150 χιλιοστά βροχής σε όλη τη Σκωτία από απόψε μέχρι το πρωί της Κυριακής.

Μόλις η καταιγίδα Amy διασχίσει τη Σκωτία το Σάββατο, παραμένει έντονη με πίεση που διατηρείται περίπου στα 950 mbar ενώ αναδύεται στη Βόρεια Θάλασσα. Ταυτόχρονα, το κύριο ψυχρό μέτωπο του συστήματος εκτοξεύεται στη δυτική Νορβηγία, αλλά η επίδραση του ανέμου στην πίσω πλευρά του χαμηλού είναι πιο ανησυχητική.

Η ισχυρή κλίση πίεσης σε όλη τη Βόρεια Θάλασσα θα ωθήσει βίαιους ανέμους προς την Ολλανδία, τη βόρεια Γερμανία και τη Δανία το Σάββατο το απόγευμα μέχρι τη νύχτα. Οι μέγιστες ριπές ανέμου, με υψηλά κύματα, θα μπορούσαν να φτάσουν πάνω από 120 χλμ./ώρα κατά μήκος των ακτών.

Η καταιγίδα Amy θα υποχωρήσει σταδιακά προς την Κυριακή, καθώς το ανώτερο χαμηλό θα γεμίσει και θα εξασθενήσει, ενώ θα παραμείνει δυτικά της επίμονης άνω κορυφογραμμής ανατολικότερα.

Πηγή: Severe Weather Europe