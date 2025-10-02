Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση του ARD, η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) και η Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) εμφανίζονται ισόπαλες στην πρόθεση ψήφου, ενώ καταγράφεται αυξημένη δυσαρέσκεια των πολιτών για την κυβέρνηση και ανησυχία για τη λειτουργία της δημοκρατίας.

Η AfD και η CDU/CSU συγκεντρώνουν από 26% στη δημοσκόπηση του DeutschlandTrend για το ARD .

και η συγκεντρώνουν από 26% στη δημοσκόπηση του . Το SPD διατηρεί ποσοστό 14% , οι Πράσινοι ακολουθούν με 12 %, η Αριστερά με 10 %, ενώ BSW και FDP μένουν εκτός ορίου Βουλής με 3% .

, οι %, η Αριστερά με %, . Το 77% των πολιτών εμφανίζεται δυσαρεστημένο από τις επιδόσεις της κυβέρνησης , έναντι 51% τον Ιούνιο του προηγούμενου έτους.

, έναντι 51% τον Ιούνιο του προηγούμενου έτους. Μόνο το 42 % δηλώνει ικανοποιημένο από τη λειτουργία της δημοκρατίας , ενώ το 56 % εκφράζει δυσαρέσκεια – στους ψηφοφόρους της AfD το ποσοστό φτάνει το 91 %.

% δηλώνει ικανοποιημένο από τη , ενώ το % εκφράζει δυσαρέσκεια – στους ψηφοφόρους της AfD το ποσοστό φτάνει το %. Το 30 % ανησυχεί για τον κίνδυνο της ακροδεξιάς και λαϊκιστικής δεξιάς, ενώ το 20 % εστιάζει σε « δυσλειτουργία της πολιτικής δράσης ».

% ανησυχεί για τον και λαϊκιστικής δεξιάς, ενώ το % εστιάζει σε « ». Το 63 % φοβάται πιθανή επέκταση ρωσικής επίθεσης σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

% φοβάται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το 63% θεωρεί υπερβολική την αντίδραση του Ισραήλ στη Χαμάς, το 55% στηρίζει αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους και κυρώσεις κατά του Ισραήλ.

Πιο αναλυτικά

Η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) και η Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) καταγράφουν ίσα ποσοστά στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με τον σημερινό DeutschlandTrend για το ARD. Και τα δύο κόμματα συγκεντρώνουν 26%, με την AfD να ενισχύει τη θέση της κατά μία μονάδα σε σύγκριση με την προηγούμενη μέτρηση, ενώ η Ένωση σημειώνει πτώση κατά μία μονάδα.

Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) παραμένει σταθερό στη δεύτερη θέση με 14%. Ακολουθούν οι Πράσινοι με 12%, σημειώνοντας μικρή άνοδο, και η Αριστερά με 10%, χωρίς μεταβολή. Η Συμμαχία Ζάρα Βάγκενκνεχτ (BSW) και οι Φιλελεύθεροι (FDP) λαμβάνουν από 3%, μένοντας μακριά από το όριο εισόδου στη Βουλή (5%).

Η δημοσκόπηση αποτυπώνει σημαντική αύξηση της δυσαρέσκειας των πολιτών για το κυβερνητικό έργο. Ενώ τον Ιούνιο του προηγούμενου έτους το 51% των ερωτηθέντων δήλωνε δυσαρεστημένο, το ποσοστό αυτό πλέον φτάνει το 77%.

Ανησυχητικά είναι και τα στοιχεία για τη λειτουργία της δημοκρατίας στη χώρα. Μόλις το 42% εμφανίζεται ικανοποιημένο, ενώ η δυσαρέσκεια φτάνει το 56%. Μεταξύ των υποστηρικτών της AfD, το ποσοστό δυσαρέσκειας ανέρχεται στο 91%.

Το 30% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η ακροδεξιά και η λαϊκιστική δεξιά αποτελούν κίνδυνο για τη δημοκρατία. Παράλληλα, το 20% ανησυχεί για τη «δυσλειτουργία της πολιτικής δράσης» σε κυβέρνηση και διοίκηση. Εξωτερικές απειλές και μετανάστευση απασχολούν το 9% και το 8% αντίστοιχα.

Σε ερώτηση αν υπάρχει ανησυχία για ενδεχόμενη επέκταση ρωσικής επίθεσης σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, το 63% απαντά καταφατικά, ενώ το 35% δηλώνει «μικρή» ή «καθόλου» ανησυχία.

Σχετικά με την αντίδραση του Ισραήλ στην επίθεση της Χαμάς, το 63% των ερωτηθέντων τη χαρακτηρίζει «υπερβολική», το 15% τη θεωρεί «κατάλληλη» και το 6% «ανεπαρκή». Επιπλέον, το 55% τάσσεται υπέρ της αναγνώρισης ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους, ενώ ίσο ποσοστό ζητά την επιβολή κυρώσεων κατά του Ισραήλ.