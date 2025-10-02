Η αναμέτρηση της Θέλτα απέναντι στον ΠΑΟΚ δεν είναι απλώς μια ποδοσφαιρική συνάντηση, αλλά μια επιστροφή σε μια παράδοση, με την πόλη να βρίσκεται σε πλήρη κινητοποίηση για να μετατρέψει το γήπεδο της ομάδας του Κλαούντιο Χιράλντες σε ένα «φαράγγι» αντάξιο των πιο έντονων ευρωπαϊκών μαχών.

Η ατμόσφαιρα αναμένεται να είναι εκρηκτική, με τους οπαδούς της Θέλτα να δημιουργήσουν μια καυτή ατμόσφαιρα αφού σύμφωνα με τα όσα γράφονται σε τοπικά ΜΜΕ θα βρίσκονται περισσότεροι από 20.000 οπαδοί της στις εξέδρες του «Μπαλαΐδος».

Η συγκέντρωση και το pre-game πάρτι θα ξεκινήσει το «πέρασμα» του Eugenio Kraff, όπου έχει προγραμματιστεί και το σχετικό pyroshow με την άφιξη της ομάδας στο γήπεδο ως μια κατάλληλη υποδοχή για την επιστροφή της ομάδας στην Ευρώπη, μετά και από το ματς στην Στουτγάρδη.

Σε ότι αφορά τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, όπως αναφέρει η τοπική ιστοσελίδα Faro De Vigo υπολογίζεται ότι περίπου 640 φίλαθλοι θα καταφέρουν να βρεθούν στο γήπεδο και θα πάρουν στα… ψηλα του «Μπαλαΐδος». Ο σχετικά μικρός αυτός αριθμός οφείλεται σε τρεις βασικούς παράγοντεςς, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ και αρχίζει με την τεράστια απόσταση των περίπου 2.600 χιλιομέτρων από τη Θεσσαλονίκη.

Ενώ προσθέτει χαρακτηριστικά: «Εκτός της απόστολής, το πρόβλημα ήταν και η σύντομη προθεσμία που δόθηκε για την οργάνωση του ταξιδιού, καθώς η ημερομηνία του αγώνα ανακοινώθηκε μόλις έναν μήνα νωρίτερα, αλλά σημαντικό ρόλο παίζει και οι δύσκολες αεροπορικές συνδέσεις μέσω του αεροδρομίου του Βίγκο».

Παρά τις δυσκολίες, οι οπαδοί του Δικεφάλου έδειξαν το πάθος τους. Οι πρώτοι 100 έφτασαν το απόγευμα της Τετάρτης με λεωφορεία, ενώ η πλειοψηφία τους φτάνει σταδιακά και μεμονωμένα, κυρίως μέσω ενδιάμεσων πτήσεων.