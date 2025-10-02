Ένα βήμα μπροστά και δύο πίσω είναι ο Παναθηναϊκός και τούτη η κατάσταση δεν πρόκειται να βελτιωθεί, αν οι «πράσινοι» δεν κάνουν ριζικές αλλαγές. Σε όλα τα επίπεδα.

Ο Κόντης ήταν ένα κράμα… Μουρίνιο και Αντσελότι μετά τα ματς στη Βέρνη και στο Αγρίνιο για αρκετό κόσμο, ενώ ήρθε η σοκαριστική ήττα από τους Go Ahead Eagles για να φανεί, όχι ότι χρειαζόταν και απόδειξη, ότι προπονητικά δεν είναι στο επίπεδο των «πράσινων».

Σε καμία περίπτωση το βάρος των ευθυνών δεν γίνεται να πέσει στον Κόντη για όσα έχουν συμβεί στον Παναθηναϊκό τα τελευταία… πολλά χρόνια. Πάντως στον αγώνα με την ολλανδική ομάδα και τα λαθάκια του τα έκανε και μια μικρή προπονητική υπεροψία έβγαλε, ιδιαίτερα στην αλλαγή Σφιντέρσκι – Τζούριτσιτς και κάκιστη ήταν η διαχείριση ενός παιχνιδιού στο οποίο ο Παναθηναϊκός είχε 33 τελικές και σκόραρε μια φορά, ενώ οι αντίπαλοι 67 και πέτυχαν δύο τέρματα.

Σε ένα σημείο του δεύτερου μέρους, εκεί στο 70ο λεπτό, οι «πράσινοι» – και ο προπονητής τους – φάνηκαν να… αράζουν και να θεωρούν δεδομένη τη νίκη. Μόνο που παίζει μπάλα και ο αντίπαλος και όταν δεν σέβεσαι το ποδόσφαιρο, τότε σε τιμωρεί…

Μεγάλο πισωγύρισμα ήταν για τον Παναθηναϊκό αυτή η ήττα στο ΟΑΚΑ, γιατί τώρα οι «πράσινοι» πρέπει να βρουν αλλού αυτούς τους βαθμούς που χάθηκαν στην Αθήνα. Και η αποστολή τους δεν θα είναι εύκολη στα επόμενα ματς με τη Φέγενορντ (εκτός), τη Μάλμε (εκτός), τη Στουρμ Γκρατς (εντός), τη Βικτόρια Πλζεν (εκτός), τη Φερεντσβάρος (εκτός) και τη Ρόμα (εντός).

Ουσιαστικά οι Go Ahead Eagles ήταν οι πιο αδύναμοι από τους αντιπάλους του Παναθηναϊκού στη League Phase του Europa League και σε ένα must win παιχνίδι, οι «πράσινοι» δεν πήραν ούτε… βαθμό.