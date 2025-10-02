Ας μην προδικάσουμε σε ποια θέση θα βρεθεί σε αυτή τη league phase του Τσάμπιονς Λιγκ ο Ολυμπιακός.

Τα ματς είναι πολλά, διεκδικείς βαθμούς σε κάθε αγώνα. Καλύτερα ας εστιάσουμε στο τι προσπαθεί να κάνουν οι Ερυθρόλευκοι του Μεντιλίμπαρ.

Το βασικό που διαπιστώνεις είναι μια εμφανής αλλαγή νοοτροπίας όχι στον οργανισμό του Ολυμπιακό, αλλά και μηνύματα που περνούν σε όλο το φάσμα του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Το σύνολο του Ισπανού προπονητή μαθαίνει να στέκεται με αυτοπεποίθηση και επί ίσοις όροις σε κάθε γήπεδο, σε οποιαδήποτε σκληρή έδρα όπως άλλωστε είναι αυτή της Αρσεναλ.

Προ πολλών ετών, μια αναμέτρηση στο Νησί σήμαινε απλά πως οι ελληνικές ομάδες δεν θα άντεχαν το πρέσινγκ και ίσως θα λύγιζαν από την πίεση.

Τώρα, ο Ολυμπιακός με την όλη του προσέγγιση, αυτή που λέει «κάνω το παιχνίδι μου είτε με αντίπαλο από τη Σούπερ Λίγκα είτε από το Τσάμπιονς Λιγκ», κερδίζει πόντους εκτίμησης και τον θαυμασμό όλων.

Ο Μεντιλίμπαρ παρέταξε την ομάδα με τον γνωστό κορμό αλλά και με δύο εξτρέμ.

Πάει να πει με τρεις κυνηγούς και «άπλωσε» την ενδεκάδα στο γρασίδι.

Όχι για να κλειστεί.

Ούτε με στόχο τον κλεφτοπόλεμο. Θέλησε να κάνει το παιχνίδι της η ενδεκάδα αυτή. Δεν ήταν εύκολο, γιατί οι Κανονιέρηδες σε πιέζουν και ενίοτε σε υποχρεώνουν σε λάθη.

Ωστόσο, η ομάδα του Ολυμπιακού ατσαλώνεται, οι παίκτες δεν φοβούνται πουθενά, δείχνουν ψυχραιμία, βγάζουν προσωπικότητα και αντιλαμβάνονται πως η φανέλα τους βαραίνει μέρα με τη μέρα και περισσότερο.

Ακόμη και όταν η Αρσεναλ προηγήθηκε στο σκορ, οι Ερυθρόλευκοι είχαν τις δικές τους σημαντικές στιγμές και άξιζαν ένα γκολ που ασφαλώς και θα άλλαζε τα δεδομένα του ματς.

Το να ασκείς πίεση στην Αρσεναλ έως το τέλος και να δέχεσαι το δεύτερο γκολ στις καθυστερήσεις, λέει πολλά. Ο Ολυμπιακός είναι εδώ. Εχει ταυτότητα. Και είναι μια μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα που την καμαρώνεις για το θάρρος της!