O Παναθηναϊκός ηττήθηκε με σκορ 2-1 από τους Γκόου Αχέντ Ιγκλς για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο Παναθηναϊκός ήταν ανώτερος από την ολλανδική ομάδα σε όλο το πρώτο ημίχρονο, δημιουργώντας πολλές ευκαιρίες με τις πιο αξιόλογες να είναι τα δύο σουτ του Τετέ και ένα του Τσέριν, όμως το «Τριφύλλι» δεν μπόρεσε να σπάσει το «τείχος» που έκτισε ο Ντε Μπουσέρ στην εστία του.

Η «λύτρωση» για τον Παναθηναϊκό ήρθε στο δεύτερο ημίχρονο με τρομερά δύσκολη κεφαλιά του Σβιντέρσκι από κόρνερ, στο 55ο λεπτό της αναμέτρησης.

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να πιέζει και να δημιουργεί ευκαιρίες για δεύτερο γκολ, όμως μια αμυντική αδράνεια του Παναθηναϊκού στο 75ο λεπτό έδωσε την ευκαιρία στους Ολλανδούς, ενάντια στην εικόνα του παιχνιδιού, να ισοφαρίσουν με γκολ του Σμιτ.

Η ολλανδική ομάδα πέτυχε και δεύτερο γκολ με τον ακριβώς ίδιο τρόπο, με σέντρα από τα δεξιά του Τζέιμς και προβολή του Σμιτ για το 2-1. Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να ψάχνει το γκολ, με τον Ταμπόρδα να προσπαθεί με δύο ευκαιρίες να ισοφαρίσει, όμως κάτι τέτοιο δεν συνέβη.

Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων:

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Κώτσιρας (78′ Καλάμπρια), Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος (86′ Μλαντένοβιτς), Τσιριβέγια, Τσέριν (78′ Ταμπόρντα), Μπακασέτας (67′ Σιώπης), Τετέ, Ζαρουρί, Σβιντέρσκι(67′ Τζούρισιτς).

Γκόου Αχέντ Ιγκλς: Ντε Μπουσέρ, Νάουμπερ, Κράμερ, Ντέιτζ, Τζέιμς, Λίντχορστ, Μεουλένστεεν, Μπρέουμ, Σουράι (86′ Άντελγκααρντ), Μάργκαρετ (78′ Τουίγκτ), Σμιτ (90+2 Στόκερς).