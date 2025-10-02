Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία που πλήττει περιοχές της χώρας μας από το βράδυ της Τετάρτης (01/10) και η οποία αναμένεται να διαρκέσει μέχρι και αύριο Παρασκευή (3/10), με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες και τις τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, από το βράδυ της Πέμπτης (2/10) οι βροχές και οι καταιγίδες θα περιοριστούν στην Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, στις Σποράδες, καθώς και σε τμήματα της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας, με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους ισχυρά. Λίγες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας από τα μεσάνυχτα σχεδόν της Πέμπτης και έπειτα. Στην Αττική ο καιρός μετά τις ισχυρές βροχές που σημειώθηκαν από το πρωί μέχρι νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης, θα είναι βελτιωμένος. Σε ότι αφορά τον νομό Θεσσαλονίκης, πιθανότητα ισχυρών βροχών και καταιγίδων υπάρχει κατά τη διάρκεια της νύχτας της Πέμπτης προς Παρασκευή.

Αύριο Παρασκευή (3/10) βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, αναμένονται αρχικά στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη, στο Αιγαίο και στην Κρήτη, ενώ τοπικές βροχές και ενδεχομένως καταιγίδες θα εκδηλωθούν και στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά.

Από το πρωί τα φαινόμενα σε Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Αιγαίο θα εξασθενήσουν σταδιακά.

Από το μεσημέρι, τοπικές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε μεγάλο τμήμα της ηπειρωτικής, αλλά και νησιωτικής χώρας, χωρίς όμως να αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ισχυρές.

Δείτε live την εξέλιξη της κακοκαιρίας

Σε ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός

Νωρίτερα σήμερα συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου και όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κρατικός μηχανισμός παραμένει σε επιχειρησιακή ετοιμότητα και το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) θα επικοινωνήσει εκ νέου με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, τα σώματα ασφαλείας κ.λπ., προκειμένου όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να έχουν πλήρη ενημέρωση για τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα και να προβούν στις κατά λόγο αρμοδιότητες και ενέργειές τους.

Η Επιτροπή, την οποία συγκάλεσε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, θα συνεδριάσει εκ νέου αύριο, εφόσον απαιτηθεί, ώστε να αξιολογήσει την κατάσταση με βάση τα νεότερα στοιχεία.

Κλειστά σχολεία σε Ρόδο και Ζάκυνθο

Εξαιτίας της κακοκαιρίας αύριο Παρασκευή (3/10) δεν θα λειτουργήσουν με απόφαση του δημάρχου Ρόδου, Αλέξανδρου Κολιάδη, οι σχολικές μονάδες του νησιού. Η απόφαση ελήφθη ύστερα από το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ, που προβλέπει έντονη κακοκαιρία στα Δωδεκάνησα από τα ξημερώματα της Παρασκευής. Όπως τονίζεται, η κορύφωση των φαινομένων αναμένεται να συμπέσει με τις ώρες μετακίνησης μαθητών και εκπαιδευτικών, γι’ αυτό κρίθηκε αναγκαίο το προληπτικό κλείσιμο για την ασφάλεια όλων.

Αντίστοιχα, στη Ζάκυνθο ο δήμαρχος Γιώργος Στασινόπουλος αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας όλων των σχολείων και των δημοτικών παιδικών σταθμών. Ο Δήμος συνιστά στους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να τηρούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.