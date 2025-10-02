Με αφορμή το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην Πέτρου Ράλλη, όπου οδηγός μηχανής παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα έναν 44χρονο που οδηγούσε πατίνι και τον εγκατέλειψε, αλλά και το τροχαίο ατύχημα πριν από λίγες ημέρες με τον Βασίλη Μπισμπίκη, ο κ. Κυρανάκης αποσαφήνισε κάποια πράγματα για την νομοθεσία και τον νέο ΚΟΚ. Συγκεκριμένα, ανέφερε για τα τελευταία σχετικά περιστατικά ότι «το αδίκημα της εγκατάλειψης σκηνής μετά από τροχαίο αντιμετωπίζεται πλέον ως κακούργημα, να το ξέρουν όλοι».

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ το πρωί της Πέμπτης (02/10/25), ο υπουργός διευκρίνισε ότι «ο νέος κώδικας κατόπιν αιτήματος, δικαίου των συγγενών θυμάτων τροχαίων, άλλαξε και πλέον το αδίκημα της εγκατάλειψης αντιμετωπίζεται ως κακούργημα. Να το ξέρουν όλοι όσοι έχουν στο μυαλό τους ότι εγκαταλείποντας θα έχουν καλύτερη μοίρα. Θα είναι σε χειρότερη, πολύ χειρότερη», ανέφερε.

«Αν διαπιστωθεί σοβαρός κίνδυνος ζωής, κάθειρξη έως και 6 έτη. Βαριά σωματική βλάβη κάθειρξη έως και 10 έτη. Θάνατος κάθειρξη έως και 20 έτη. Σα δολοφονία, είναι μια δολοφονία. Μάλιστα με την μέθοδο της υποτροπής που εφαρμόζεται, όταν πιάνεται κάποιος για μία παράβαση, τον αντιμετωπίζεις ως ύποπτο τέλεσης οδικών εγκλημάτων», συμπλήρωσε.

Ο κ. Κυρανάκης σχολίασε και το περιστατικό με τον ηθοποιό Βασίλη Μπισμπίκη, που φθορές σε αυτοκίνητα στη Φιλοθέη και στη συνέχεια να εγκατέλειψε το σημείο.

«Εμένα δεν μου αρέσει ένας υπουργός να σηκώνει το δάχτυλο σε έναν πολίτη που η υπόθεσή του ελέγχεται από τα δικαστήρια. Εγώ δεν θα σηκώσω το δάχτυλο στον Βασίλη Μπισμπίκη.

Η εγκατάλειψη πλέον αντιμετωπίζεται και ποινικά. Υπάρχουν διοικητικά μέτρα, υπάρχουν και ποινικά μέτρα. Άρα κάποιοι τίτλοι που λένε “α, πλήρωσε 1200 ευρώ και τη γλίτωσε”, δεν ισχύουν», είπε ο υπουργός.