Η φρίκη που ζούσαν δύο ανήλικα αδέλφια στα χέρια 64χρονης, που είχε αναλάβει τη φροντίδα τους από κοινού με τον 44χρονο θείο τους στον Βόλο, αναβίωσε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της πόλης, το οποίο έκρινε ένοχη την 64χρονη και της επέβαλε ποινή φυλάκισης 24 μηνών.

Σε έρευνα των Κοινωνικών Υπηρεσιών που έγινε αιφνίδια το 2023, διαπιστώθηκε ότι τα αδελφάκια ηλικίας τότε 6 και 7 ετών, έπεφταν θύματα συνεχόμενης κακοποίησης με απειλές και ξυλοδαρμούς. Στα κορμάκια τους υπήρχαν εμφανή σημάδια από μώλωπες, όταν κοινωνικοί λειτουργοί τα επισκέφτηκαν στο σπίτι, για να διαπιστώσουν τις συνθήκες διαβίωσής τους και το περιβάλλον τους. Από το σπίτι των παιδιών ακούγονταν συνεχώς δυνατές φωνές και τσακωμοί, που σήκωναν τη γειτονιά στο πόδι, όταν απουσίαζε από το σπίτι η μητέρα τους.

Σε ένα από τα αλλεπάλληλα περιστατικά τον Αύγουστο του 2023, το σκηνικό έντασης συνεχιζόταν επί ώρες και δεν έλεγε να κοπάσει. Γείτονες φοβούμενοι τα χειρότερα, απευθύνθηκαν στις αρχές, καταγγέλλοντας το δράμα που βίωναν τα παιδιά. Με παραγγελία της Εισαγγελίας Βόλου διατάχθηκε άμεσα κοινωνική έρευνα, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες διαμονής των ανήλικων και το περιβάλλον στο οποίο μεγάλωναν, η οποία οδηγήθηκε σε σημαντικά συμπεράσματα. Οι καταγγελίες επιβεβαιώθηκαν με τον χειρότερο τρόπο, αφού υπήρξαν ευρήματα στα ανήλικα, που παρέπεμπαν σε ξυλοδαρμό.

Τα αποτελέσματα της έρευνας διαβιβάστηκαν στην Εισαγγελία Βόλου. Εναντίον τόσο του θείου των ανηλίκων, όσο και της 64χρονης σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη κατά συρροή και ενδοοικογενειακή απειλή κατά συρροή. Σύμφωνα με το taxydromos.gr στο δικαστήριο εξετάστηκε ως μάρτυρας γείτονας, που έτυχε να είναι αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού, ο οποίος περιέγραψε με τα πιο μελανά χρώματα τον εφιάλτη που βίωναν τα παιδιά και μαζί με εκείνα ολόκληρη η γειτονιά. Από την περιγραφή του ο 44χρονος θείος των παιδιών κρίθηκε αθώος για τις κατηγορίες, ωστόσο δεν συνέβη το ίδιο και για την 64χρονη.

Η κατηγορούμενη καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης 24 μηνών. Μάλιστα, η 64χρονη καταδικάστηκε ερήμην, καθώς δεν ήταν παρούσα στο δικαστήριο για να υπερασπιστεί τον εαυτό της, ούτε εκπροσωπήθηκε από δικηγόρο.