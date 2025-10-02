Είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα έχοντας σημειώσει πορεία 50 ετών με 20 εκατομμύρια πωλήσεις. Το Polo, μαζί με το Golf , είναι τα δύο πιο επιτυχημένα μοντέλα της γερμανικής φίρμας, που πλέον συνεχίζουν να κερδίζουν το κοινό τους ιδίως με τις τεχνολογικές καινοτομίες που προσφέρουν. Το Polo εμφανίστηκε στην αγορά το 1975,

Το οποίο συνεχίζει να εξελίσσεται συνεχώς, μέσα σε πέντε δεκαετίες και έξι συνολικά γενιές – από το hatchback Polo, την coupé εκδοχή, το CrossPolo με την off-road εμφάνιση, το αποδοτικό Polo BlueMotion και, φυσικά, το εξαιρετικά δυναμικό Polo R WRC, που κατέκτησε τέσσερα Παγκόσμια Πρωταθλήματα Ράλι (WRC) την περίοδο 2013–2016.

Η πρώτη γενιά είχε μήκος που άγγιζε τα 3,50 μέτρα, ακολούθησε η δεύτερη γενιά που παρέμεινε στην παραγωγή για 13 χρόνια, με πωλήσεις που ξεπέρασαν τα 2,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα.

Ακολούθησε η τρίτη στην οποία εμφανίστηκαν για πρώτη φορά σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, όπως αερόσακοι, και ABS ενώ η τέταρτη γενιά κατάφερε να πουλήσει 4,1 εκατομμύρια μονάδες. Σήμερα, στην αγορά βρίσκεται η έκτη γενιά το οποίο φέρει σύστημα για Αυτόματο Φρενάρισμα Έκτακτης Ανάγκης (Front Assist), σύστημα προειδοποίησης αλλαγής λωρίδας ενώ ξεχωρίζει το Polo GTI που παρουσιάστηκε το καλοκαίρι του 2021, με ισχυρό δίλιτρο υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα βενζίνης απόδοσης 207 ίππων. Μέχρι σήμερα, έχουν κατασκευαστεί πάνω από 2,5 εκατομμύρια μονάδες της έκτης γενιάς Polo.