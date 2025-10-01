Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο δεσμεύει την αμερικανική κυβέρνηση να εγγυηθεί την ασφάλεια και την εδαφική ακεραιότητα του Κατάρ, συμπεριλαμβάνοντας και την επιλογή στρατιωτικών αντιποίνων, σε περίπτωση που η χώρα δεχθεί νέα επίθεση.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά τις πρωτοφανείς αεροπορικές επιδρομές που πραγματοποίησε το Ισραήλ τον προηγούμενο μήνα στην πρωτεύουσα του Κατάρ Ντόχα. Η επίθεση, που προκάλεσε ευρεία κατακραυγή σε περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο, είχε ως στόχο ηγέτες της Χαμάς που βρίσκονταν στην πόλη συζητώντας μια πρόταση κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα υπό την αιγίδα του Κατάρ.

Το Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι σκότωσε πολλά μέλη της παλαιστινιακής οργάνωσης, αν και οι ηγέτες δεν βρέθηκαν στη σκηνή, ενώ μεταξύ των θυμάτων ήταν και ένας αξιωματικός ασφαλείας του Κατάρ.

Τη Δευτέρα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε συγγνώμη από τον πρωθυπουργό του Κατάρ, Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζάσιμ αλ Θάνι, σε κοινή τηλεφωνική επικοινωνία που πραγματοποιήθηκε παρουσία του Προέδρου Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Στο εκτελεστικό του διάταγμα, ο Πρόεδρος Τραμπ τόνισε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Κατάρ συνδέονται με στενή συνεργασία, κοινά συμφέροντα και στενή σχέση μεταξύ των ενόπλων δυνάμεών μας». Πρόσθεσε επίσης ότι το Κατάρ αποτελεί «σταθερό σύμμαχο στην επιδίωξη της ειρήνης, της σταθερότητας και της ευημερίας» και έχει στηρίξει την Ουάσιγκτον σε διαμεσολαβήσεις περιφερειακών και παγκόσμιων συγκρούσεων.

«Αναγνωρίζοντας αυτή την ιστορία και υπό το φως των συνεχιζόμενων απειλών που θέτει το Κράτος του Κατάρ από ξένη επιθετικότητα, είναι πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών να εγγυηθούν την ασφάλεια και την εδαφική ακεραιότητα του Κράτους του Κατάρ έναντι εξωτερικών επιθέσεων», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Με πληροφφορίες από AlJazeera