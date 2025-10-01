Οι ηγέτες της ΕΕ συνεδριάζουν στην Κοπεγχάγη υπό την πίεση να ενισχύσουν την ευρωπαϊκή άμυνα μετά από μια σειρά ρωσικών εισβολών στον εναέριο χώρο της ΕΕ και λίγες ημέρες μετά τις επιθέσεις με drones σε αεροδρόμια της Δανίας, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά δημοσίευμα του BBC.

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Mette Frederiksen, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «από ευρωπαϊκή σκοπιά, υπάρχει μόνο μία χώρα… που είναι διατεθειμένη να μας απειλήσει και αυτή είναι η Ρωσία, και ως εκ τούτου χρειαζόμαστε μια πολύ ισχυρή απάντηση».

Οι εισβολές έχουν γίνει πιο έντονες για τις χώρες στην ανατολική πλευρά της ΕΕ, όπως η Πολωνία και η Εσθονία.

Ορισμένα κράτη μέλη έχουν ήδη υποστηρίξει σχέδια για ένα πολυεπίπεδο «τείχος drone» (drone wall) για την ταχεία ανίχνευση, παρακολούθηση και καταστροφή ρωσικών drone.

Η Δανία έχει ενισχύσει την ασφάλεια για τη Σύνοδο Κορυφής, απαγορεύοντας όλες τις πτήσεις πολιτικών drones μέχρι την Παρασκευή και επιβάλλοντας αυστηρούς περιορισμούς στην κυκλοφορία στην Κοπεγχάγη.

Παράλληλα, η Δανία φιλοξενεί μια ευρύτερη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας την Πέμπτη και οι διεθνείς σύμμαχοι έχουν προσφέρει τη στήριξή τους για να διασφαλίσουν ότι και οι δύο εκδηλώσεις θα διεξαχθούν χωρίς περιστατικά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης, αντιμετώπισε «διαταραχές» από drones την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με το BBC.

Δέκα σύμμαχοι παρέχουν υποστήριξη κατά των drones και επιτήρηση, σύμφωνα με το δανικό στρατό, ο οποίος έχει επισημάνει την «αυξημένη παρουσία ξένων στρατευμάτων και εξοπλισμού». Μεταξύ των χωρών που συμβάλλουν είναι η Πολωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Κάτω Χώρες, η Φινλανδία, η Σουηδία και οι ΗΠΑ. Μια γερμανική φρεγάτα έχει επίσης αγκυροβολήσει στην Κοπεγχάγη.

Ως οικοδέσποινα δεκάδων Ευρωπαίων ηγετών για δύο ημέρες, η Δανία, θέλει, με αυτό τον τρόπο να αποτρέψει οποιεσδήποτε ανεπιθύμητες εκπλήξεις στον εναέριο χώρο της.

Η δανική αστυνομία δεν έχει βρει κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει ότι η Ρωσία βρίσκεται πίσω από τα drones, αλλά η Frederiksen τις συνέδεσε ρητά με άλλες υβριδικές επιθέσεις, όπως η εισβολή ρωσικών drones στην Πολωνία. Αυτό ήταν μέρος ενός μοτίβου που έπρεπε να εξεταστεί από την Ευρώπη, δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τετάρτη.

«Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι πολύ σοβαρός. Όταν κοιτάζω την Ευρώπη σήμερα, νομίζω ότι βρισκόμαστε στην πιο δύσκολη και επικίνδυνη κατάσταση από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου – όχι πια του Ψυχρού Πολέμου».

Η Σουηδία έχει δανείσει «ισχυρά συστήματα ραντάρ» στη γειτονική της χώρα για μια εβδομάδα, ενώ ο Ουκρανός Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο στέλνει αποστολή στη Δανία για κοινές ασκήσεις με σκοπό να μεταφέρει την «ουκρανική εμπειρία στην άμυνα κατά των drones».

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε πριν από τη Σύνοδο Κορυφής ότι οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου γίνονται όλο και χειρότερες και ότι είναι «λογικό να υποθέσουμε ότι τα drones προέρχονται από τη Ρωσία».

Τα τελευταία ημέρες έχουν παρατηρηθεί drones πάνω από το βόρειο γερμανικό κρατίδιο του Σλέσβιχ-Χολστάιν, ενώ την περασμένη εβδομάδα οι πτήσεις καθυστέρησαν στο αεροδρόμιο του Βίλνιους στη Λιθουανία και στο αεροδρόμιο του Όσλο στη Νορβηγία λόγω της δραστηριότητας των drones.

«Δεν βρισκόμαστε σε πόλεμο, αλλά ούτε και σε ειρήνη πια. Πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα για την ασφάλειά μας», δήλωσε ο Μερτς σε εκδήλωση για τα ΜΜΕ στο Ντίσελντορφ αυτή την εβδομάδα.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι είναι προφανές ότι η Γερμανία «εμπλεκόταν έμμεσα» εδώ και καιρό στον πόλεμο στην Ουκρανία και απέρριψε τις «αβάσιμες κατηγορίες» για ρωσική εμπλοκή στην αναστάτωση της περασμένης εβδομάδας στη Δανία.

«Η Ευρώπη θα ήταν καλύτερα να επιδιώξει διάλογο για θέματα ασφάλειας αντί να προσπαθεί να χτίσει ένα «τείχος από drones» (drone wall) που θα δημιουργεί διχασμό», δήλωσε την Τρίτη.

Πηγή: BBC