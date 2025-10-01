Ομάδα

Χωρίς τον Σίριλ Ντέσερς θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στο εντός έδρας ματς με τους Go Ahead Eagles. Ο Νιγηριανός διεθνής φορ δεν ξεπέρασε τις ενοχλήσεις στον αστράγαλο, έκανε και πάλι ατομικό πρόγραμμα και έτσι δεν υπολογίζεται από τον Χρήστο Κόντη για τη μάχη με τους Ολλανδούς. Η απουσία του αποτελεί «πονοκέφαλο» για το τεχνικό τιμ, […]