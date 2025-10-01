Άρσεναλ και Ολυμπιακός έχουν συναντηθεί στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις σε 6 διαφορετικές σεζόν τα τελευταία 15 χρόνια. Ο Ολυμπιακός έχει 6 νίκες σε 12 ματς (6-0-6), ενώ αξιοσημείωτο είναι ότι οι «ερυθρόλευκοι» έχουν φύγει με το «διπλό» στις τρεις τελευταίες τους επισκέψεις στο Emirates.

Δείτε ζωντανά μέσω του MEGA την αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στους «κανονιέρηδες»:

