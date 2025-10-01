Στην Κωνσταντινούπολη και το «Αλί Σάμι Γεν RAMS Park», η Λίβερπουλ γνώρισε την πρώτη της ήττα στο Champions League, για τη σεζόν 2025-26, από τη Γαλατάσαραϊ (1-0). Εκτός από το αρνητικό αποτέλεσμα, οι «ρεντς» δέχθηκαν και δεύτερο «πλήγμα», αφού είδαν τον αναντικατάστατο Άλισον Μπέκερ να αποχωρεί τραυματίας. Ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, αρχηγός των πρωταθλητών Αγγλίας, μίλησε για τα λάθη της ομάδας του και για τη… δύσκολη διαδικασία που ακολουθεί!

Ο τραυματισμός και το… ντεμπούτο

Ο Άρνε Σλοτ έβλεπε την ομάδα του να μην μπορεί να βρει «απάντηση», στο προβάδισμα του τουρκικού συλλόγου, σχεδιάζοντας τις επόμενες κινήσεις του για να αλλάξει την έκβαση του αγώνα. Ωστόσο, στο 57ο λεπτό ο Άλισον, ένιωσε ενοχλήσεις και αντικαταστάθηκε από τον Γκιόργκι Μαμαρντασβίλι.

Η αγωνία του προπονητή των «ρεντς» ήταν μεγάλη, καθώς ο Βραζιλιάνος πορτιέρο θεωρείται βασικός και αναντικατάστατος στον σύλλογο, ενώ ακολουθεί ο δύσκολος αγώνας εναντίον της Τσέλσι στην Premier League.

Σύμφωνα με τον Ολλανδό τεχνικό, ο Άλισον θα αναγκαστεί να απουσιάσει από την αναμέτρηση του Σαββάτου(04/10) με τους «μπλε», ενώ επισήμανε πως ο Μαμαρντασβίλι είναι έτοιμος για το ντεμπούτο του στο αγγλικό πρωτάθλημα.

Την ίδια ώρα, η Λίβερπουλ δεν θα έχει στη διάθεσή της τον Ούγκο Εκιτικέ, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας. Επίσης, ο Αλεξάντερ Ίσακ, η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της Λίβερπουλ, δεν είναι ακόμη στο 100% και ο Μοχάμεντ Σαλάχ δεν βρίσκεται στη «δαιμονιώδη» φόρμα που ήταν πέρυσι.

Φαν Ντάικ: «Πρέπει να μην κάνουμε ανόητα λάθη»

Μετά τη λήξη του αγώνα, που κρίθηκε από το εύστοχο πέναλτι του Βίκτορ Όσιμεν στο 16ο λεπτό, ο Φαν Ντάικ μίλησε για την εμφάνιση της ομάδας του. «Μισώ να χάνω! Δεν χρειάζεται πανικός, αλλά σίγουρα χρειάζεται βελτίωση. Κάναμε ένα βήμα σε σχέση με το Σάββατο, αλλά αυτό δεν ήταν δύσκολο γιατί εκείνη η εμφάνιση ήταν κακή. Πρέπει να αξιοποιούμε τις ευκαιρίες μας, να μη χαρίζουμε πέναλτι και να μην κάνουμε ανόητα λάθη. Είναι εύκολο να το λες, δύσκολο να το κάνεις, αλλά είναι μια διαδικασία», δήλωσε ο αρχηγός της Λίβερπουλ.

Ο Σλοτ από μεριάς του, αναφέρθηκε στις συχνές διακοπές και στα θετικά στοιχεία. «Δεν είναι εύκολο να παίζεις στη Γαλατασαράι, όπως δεν ήταν και στο «Σέλχαρστ Παρκ». Τώρα έρχεται και η Τσέλσι εκτός έδρας, δύσκολο πρόγραμμα. Είδα πολλά θετικά, ειδικά στο πρώτο μέρος. Στο δεύτερο, το παιχνίδι διακόπηκε συχνά και χάσαμε ρυθμό».

Η Λίβερπουλ μετράει πλέον δύο συνεχόμενες ήττες, σε ισάριθμους αγώνες, ενώ στην αναμέτρηση με την Τσέλσι θέλει να πραγματοποιήσει «restart» και να επανέλθει στις νίκες. Άλλωστε, έχει αρχίσει και νιώθει την «ανάσα» της Άρσεναλ, στην Premier League. Αν θέλει να επιστρέψει στα νικηφόρα απτελέσματα, θα πρέπει να ακούσει τον αρχηγό της και να «μπει» στη… δύσκολη διαδικασία!