Μία ώρα περίπου πριν από την σέντρα της μεγάλης αναμέτρησης του Ολυμπιακού στο Έμιρεϊτς απέναντι στην Άρσεναλ (1/10, 22:00, MEGA) ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε γνωστές τις επιλογές του για το αρχικό σχήμα απέναντι στους «κανονιέρηδες».
Αναλυτικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος, Κοστίνια, Ντάνι Γκαρθία, Έσε, Τσικίνιο, Ζέλσον Μαρτίνς, Ποντένσε, Ελ Κααμπί
Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Άρσεναλ! / Our line-up for today’s match against Arsenal! 🔴⚪️#OlympiacosFC #ARSOLY #UCL pic.twitter.com/tlysjdYlD9
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) October 1, 2025