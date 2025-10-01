Μία ώρα περίπου πριν από την σέντρα της μεγάλης αναμέτρησης του Ολυμπιακού στο Έμιρεϊτς  απέναντι στην Άρσεναλ (1/10, 22:00, MEGA) ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε γνωστές τις επιλογές του για το αρχικό σχήμα απέναντι στους «κανονιέρηδες».

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος, Κοστίνια, Ντάνι Γκαρθία, Έσε, Τσικίνιο, Ζέλσον Μαρτίνς, Ποντένσε, Ελ Κααμπί

