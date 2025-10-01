Ο βραβευμένος με Όσκαρ και BAFTA ηθοποιός Γκάρι Όλντμαν (Gary Oldman), έλαβε τον τίτλο του Ιππότη για τη μακρόχρονη προσφορά του στον κινηματογράφο και το θέατρο.

Ο γεννημένος στο Λονδίνο σταρ τιμήθηκε από τον πρίγκιπα Ουίλιαμ σε επίσημη τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Κάστρο του Ουίνδσορ, στο πλαίσιο των Τιμών για τα Γενέθλια του Βασιλιά.

Μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή συναισθηματικά περιέγραψε ο βραβευμένος ηθοποιός, αναφερόμενος στην απονομή του τίτλου του Ιππότη από τον πρίγκιπα της Ουαλίας.

«Ήταν συγκινητικό. Πολύ συγκινητικό. Μιλήσαμε για ένα λεπτό, αλλά σχεδόν δεν έβρισκα τη φωνή μου», δήλωσε, εμφανώς επηρεασμένος από τη σημασία της περίστασης.

«Αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή, σεβασμό. Δεν συγκρίνεται με τίποτα άλλο. Είναι ένα μοναδικό γεγονός. Νόμιζα ότι το Όσκαρ ήταν κάτι σπουδαίο, και χωρίς να θέλω να μειώσω την Ακαδημία, αυτή η τιμή ξεπερνά τα πάντα. Ήταν πραγματικά υπέροχο», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στον σύντομο διάλογο που είχε με τον πρίγκιπα, αποκάλυψε — σύμφωνα με το βρετανικό Hello! — ότι υπήρξε μια προσωπική νότα στη συνομιλία τους: «Μου είπε ότι χάρηκε πολύ που ήταν εκείνος που μου απένειμε τον τίτλο. Είναι θαυμαστής του “Slow Horses”».

Thank you, Sir Gary Oldman, for decades of unforgettable performances – whether as hero or villain, or something in between! Not bad for a Slow Horse… 😉 Congratulations to everyone who received honours today🎖️ pic.twitter.com/fdKEinTtsp — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) September 30, 2025

O ηθοποιός έχει ταυτιστεί με την ενσάρκωση έντονα διαφορετικών χαρακτήρων, αφήνοντας το στίγμα του σε μερικούς από τους πιο απαιτητικούς ρόλους του σύγχρονου κινηματογράφου. Η ερμηνεία του Ουίνστον Τσόρτσιλ τού χάρισε το πολυπόθητο Όσκαρ, επιβεβαιώνοντας τη φήμη του ως ένας από τους σπουδαιότερους ηθοποιούς της γενιάς του.

A partir de ahora es sir Gary Oldman. pic.twitter.com/8Mijqf3tHD — Santiago García (@sangarciacorre) September 30, 2025

Η λαμπρή φιλμογραφία του περιλαμβάνει επίσης τον ρόλο του Λι Χάρβεϊ Όσβαλντ στην ταινία JFK (1991) του Όλιβερ Στόουν και τον ομώνυμο βρικόλακα στην ταινία Δράκουλας του Μπραμ Στόκερ (1992) του Φράνσις Φορντ Κόπολα.

Πιο πρόσφατα, έχει ενθουσιάσει το κοινό ως ο σαρδόνιος Τζάκσον Λαμπ στην ταινία « Slow Horses» , βασισμένη στη δημοφιλή σειρά βιβλίων του Μικ Χέρον.

Άλλοι αξιοσημείωτοι ρόλοι του ήταν ο Λούντβιχ βαν Μπετόβεν στην ταινία Immortal Beloved (1994) και ο αξιομνημόνευτος Ζαν-Μπατίστ Εμάνουελ Ζοργκ στην ταινία The Fifth Element (1997).

Ο Όλντμαν έκανε επίσης το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με την ημι-αυτοβιογραφική ταινία Nil By Mouth το 1997, μια ταινία που επαινέθηκε ευρέως για το ακατέργαστο συναισθηματικό της βάθος.

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 2000 και μέχρι τη δεκαετία του 2010, εμφανίστηκε σε μερικές από τις ταινίες του Χάρι Πότερ ως ο νονός του Χάρι, Σείριος Μπλακ, και πρωταγωνίστησε επίσης ως ο υπολοχαγός της αστυνομίας της Γκόθαμ Σίτι, Τζιμ Γκόρντον, στις ταινίες Batman Begins (2005), The Dark Knight (2008) και The Dark Knight Rises (2012).

Επαινέθηκε για την ερμηνεία του ως Τζορτζ Σμάιλι στην ταινία Tinker Tailor Soldier Spy του 2011 , στην οποία κέρδισε υποψηφιότητες για Bafta και Όσκαρ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ, Independent