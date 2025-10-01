Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε κλοπές και απάτες σε βάρος ηλικιωμένων, προσποιούμενη υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και λογιστές, με τη σύλληψη τριών μελών και την ταυτοποίηση επιπλέον συνεργών.

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε ηλικιωμένους σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Συνελήφθησαν τρεις άνδρες, ενώ ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται επιπλέον συνεργοί.

Τα μέλη προσποιούνταν υπαλλήλους ΔΕΔΔΗΕ ή λογιστές, εξαπατώντας τα θύματά τους με σκοπό την κλοπή χρημάτων και τιμαλφών.

Η οργάνωση είχε δομή με τηλεφωνικό κέντρο και επιχειρησιακές ομάδες πεδίου.

Διέπραξαν μία ληστεία και 47 κλοπές (εκ των οποίων 5 απόπειρες), με οικονομικό όφελος άνω των 2,1 εκατ. ευρώ.

Κατασχέθηκε μεγάλος αριθμός αντικειμένων, μεταξύ αυτών όπλα, τιμαλφή, χρήματα και τεχνολογικός εξοπλισμός.

Κατά τις έρευνες συνελήφθησαν επιπλέον τρία άτομα για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Πιο αναλυτικά

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής προχώρησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη κλοπών και απατών σε βάρος, κυρίως, ηλικιωμένων ατόμων σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Τα μέλη της οργάνωσης προσποιούνταν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ ή λογιστές, εξαπατώντας τα θύματά τους και αποσπώντας χρήματα και τιμαλφή, με τη συνολική αξία των αφαιρεθέντων αντικειμένων να υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρεις άνδρες, ηλικίας 56, 39 και 22 ετών, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται επιπλέον συνεργοί.

Η εξάρθρωση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας 29 Σεπτεμβρίου 2025, σε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση στις περιοχές Άνω Λιοσίων, Αχαρνών και Ζεφυρίου, με τη συμμετοχή αστυνομικών διαφόρων υπηρεσιών.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι δράστες είχαν οργανώσει τη δράση τους από τα μέσα Ιουνίου του 2025, με στόχο τον παράνομο πορισμό εισοδήματος μέσω ληστειών και διακεκριμένων κλοπών.

Η οργάνωση διέθετε δομή με διακριτούς ρόλους. Υπήρχε η ομάδα της τηλεφωνικής προσέγγισης, που λειτουργούσε από συγκεκριμένο χώρο ως τηλεφωνικό κέντρο-στρατηγείο, και οι επιχειρησιακές ομάδες πεδίου που υλοποιούσαν τις κλοπές.

Η τηλεφωνική ομάδα επικοινωνούσε με πολίτες, κυρίως ηλικιωμένους, τους οποίους εντόπιζε μέσω τηλεφωνικών καταλόγων και τους παραπλανούσε ισχυριζόμενη ότι είναι υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ ή λογιστές.

Με προσχήματα όπως διαρροή ρεύματος ή επιβολή προστίμου από την εφορία, έπειθαν τα θύματά τους να συγκεντρώσουν χρήματα και τιμαλφή και να τα τοποθετήσουν σε σημεία που τους υπέδειχναν τηλεφωνικά.

Στη συνέχεια, τα μέλη των επιχειρησιακών ομάδων μετέβαιναν στα σημεία και αφαιρούσαν τα αντικείμενα αξίας, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις χρησιμοποιούσαν βία σε βάρος των ηλικιωμένων, αυξάνοντας τον κίνδυνο για τη σωματική τους ακεραιότητα.

Η δράση της οργάνωσης, στο διάστημα από 20 Ιουνίου έως 8 Σεπτεμβρίου 2025, περιλάμβανε μία ληστεία και 47 κλοπές, εκ των οποίων πέντε ήταν απόπειρες, με το συνολικό οικονομικό όφελος να υπερβαίνει τα 2.186.250 ευρώ.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις κατοικίες των συλληφθέντων, παρουσία δικαστικών λειτουργών, κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων:

25 κινητά τηλέφωνα

Καταγραφικό σύστημα καμερών και 7 κάμερες ασφαλείας

Επαναληπτική και μονόκανη κυνηγετική καραμπίνα

Τσεκούρι με μεταλλική λαβή και μαχαίρι τύπου σουγιά

Φορητός υπολογιστής και 2 tablet

Χρηματικό ποσό 10.320 ευρώ

Κοσμήματα, χρυσαφικά, 2 λίρες Αγγλίας, 2 ρολόγια, αλυσίδες λαιμού και άλλα τιμαλφή

Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και 3 αποκόμματα από κάρτες sim

Άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου και 2 οχήματα, μεταξύ αυτών ένα επιχειρησιακό αυτοκίνητο

Κατά τη διάρκεια των ερευνών συνελήφθησαν επιπλέον τρία άτομα, ανάμεσά τους και ένας ανήλικος, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, χωρίς να σχετίζονται με την εγκληματική οργάνωση.

Σημειώνεται ότι ο 22χρονος συλληφθείς εντοπίστηκε να οδηγεί επιχειρησιακό αυτοκίνητο και, κατά τη διάρκεια ελέγχου, προσπάθησε να διαφύγει πετώντας καρέκλα στους αστυνομικούς. Τελικά ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε κινητό τηλέφωνο.

Σε σωματικό έλεγχο συνεπιβαίνουσας βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα 5.050 ευρώ, 2 χρυσές λίρες, κοσμήματα και τραπεζική κάρτα. Η γυναίκα συνελήφθη και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για μη έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.