Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Κολυδά:

Σας παρουσιάζουμε μια σύνθεση των κυριότερων μοντέλων καιρού που χρησιμοποιούν τόσο η ΕΜΥ όσο και το ΕΑΑ/meteo. Όλα τα στοιχεία συγκλίνουν ότι η επερχόμενη επιδείνωση (μάλλον κακοκαιρία) θα ξεκινήσει απόψε το βράδυ , από τα δυτικά, επηρεάζοντας πρώτα τα Ιόνια νησιά και τα δυτικά ηπειρωτικά, και στη συνέχεια θα κινηθεί ανατολικά.

Στο τοπικό επίπεδο αναμένονται υψηλά επίπεδα βροχής, που ανεβάζουν σημαντικά τα όρια επικινδυνότητας στα βόρεια τμήματα της Θεσσαλίας και στην Κεντρική Μακεδονία (όπως φαίνεται και στο σχετικό χάρτη)

Προς το βράδυ της Πέμπτης, το σύστημα θα οργανωθεί περισσότερο και θα σχηματίσει βαρομετρικό χαμηλό με μετωπική δραστηριότητα στο Αιγαίο. Σταδιακά θα επεκταθεί ανατολικότερα, επηρεάζοντας κυρίως τη Θράκη —με ιδιαίτερη προσοχή σε Ξάνθη και Κομοτηνή— καθώς και το Βόρειο & Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Στα υπόλοιπα τμήματα ο καιρός θα καταστεί άστατος, ενώ από τα δυτικά τα φαινόμενα θα παρουσιάζουν εξασθένηση.

Εν αναμονή του εκτάκτου Δελτίου από την ΕΜΥ.