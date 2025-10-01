Με μαζική συμμετοχή πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025 το συλλαλητήριο της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) στην πλατεία Κλαυθμώνος, στο πλαίσιο της 24ωρης γενικής απεργίας ενάντια στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Συνομοσπονδίας, το νομοσχέδιο επιχειρεί να επιβάλει περαιτέρω ελαστικοποίηση του χρόνου εργασίας και να υπονομεύσει θεμελιώδη εργασιακά δικαιώματα.

Όπως τονίζεται, «χιλιάδες εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, άνεργοι, νέοι και νέες έδωσαν δυναμικό “παρών”», στέλνοντας μήνυμα προς την κυβέρνηση και όσους στηρίζουν πολιτικές που, όπως σημειώνεται, αποδομούν την εργασία και το κοινωνικό κράτος.

Κεντρικό σύνθημα του συλλαλητηρίου ήταν το «Ο χρόνος εργασίας δεν είναι εμπόρευμα – Είναι η ζωή μας». Η ΓΣΕΕ υπογραμμίζει ότι το σύνθημα αυτό εκφράζει τον πυρήνα της αντίδρασης των εργαζομένων απέναντι σε ρυθμίσεις που μετατρέπουν το ωράριο σε εργαλείο κερδοφορίας εις βάρος της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Μετά τις ομιλίες και την πορεία που ακολούθησε, αντιπροσωπεία της Συνομοσπονδίας επέδωσε ψήφισμα διαμαρτυρίας στον πρόεδρο της Βουλής και στους εκπροσώπους των κομμάτων. Η ΓΣΕΕ επαναλαμβάνει ότι τα εργασιακά δικαιώματα δεν είναι διαπραγματεύσιμα.

Η Συνομοσπονδία καλεί την κυβέρνηση να σταματήσει να νομοθετεί χωρίς διάλογο με την κοινωνία. Ζητά την απόσυρση των άρθρων που αφορούν τη διάρκεια και την οργάνωση του χρόνου εργασίας, καθώς και την ετήσια άδεια αναψυχής, προκειμένου να ξεκινήσει ουσιαστική συζήτηση με τους κοινωνικούς εταίρους.

Όπως επισημαίνεται, το συλλαλητήριο και η 24ωρη απεργία συνιστούν προειδοποιητικό μήνυμα. Η ΓΣΕΕ ξεκαθαρίζει ότι όσο η κυβέρνηση επιμένει στις συγκεκριμένες πολιτικές, ο αγώνας θα συνεχιστεί, με τα συνδικάτα να διεκδικούν αξιοπρέπεια στην εργασία και κατ’ επέκταση στην ίδια τη ζωή.