Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Τρίτη ότι οι μαχητές της Χαμάς έχουν περιθώριο τριών έως τεσσάρων ημερών για να απαντήσουν στην πρότασή του για ειρηνευτικό σχέδιο στη Γάζα, προειδοποιώντας πως η μη αποδοχή του θα έχει σοβαρές συνέπειες.

Απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους κατά την αναχώρησή του από τον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ τόνισε ότι η πρότασή του έχει ήδη γίνει αποδεκτή από Ισραηλινούς και Άραβες ηγέτες, και πλέον «απλώς περιμένουμε τη Χαμάς».

«Η Χαμάς έχει περίπου τρεις ή τέσσερις ημέρες για να απαντήσει», ανέφερε, προσθέτοντας: «Είτε θα το κάνουν είτε όχι, και αν όχι, θα είναι ένα πολύ θλιβερό τέλος».

Σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο διαπραγμάτευσης επί του σχεδίου, ο πρόεδρος απάντησε κατηγορηματικά πως «όχι ιδιαίτερα» υπάρχει περιθώριο αλλαγών.

Θετική εμφανίζεται η Χαμάς

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το CBS News, η Χαμάς φαίνεται να τείνει προς την αποδοχή του ειρηνευτικού σχεδίου και τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Η οριστική τους απάντηση αναμένεται να δοθεί την Τετάρτη (01/10) στους μεσολαβητές από την Αίγυπτο και το Κατάρ.

Διεθνείς αντιδράσεις

Από την πλευρά του ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ, μιλώντας στο CBS News τόνισε ότι «οτιδήποτε μάς φέρνει σε κατάπαυση του πυρός, στην απελευθέρωση ομήρων, στον τερματισμό της σφαγής που βλέπουμε και στην απίστευτη ταλαιπωρία, καθώς και σε μια πορεία προς την ειρήνη, είναι ευπρόσδεκτο».

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, δήλωσε πως «ενθαρρύνθηκε από τη θετική απάντηση του Πρωθυπουργού Νετανιάχου» στην ειρηνευτική πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως μεταδίδει το BBC News, ο Κόστα τόνισε ότι «όλα τα εμπλεκόμενα μέρη πρέπει να εκμεταλλευτούν αυτή τη στιγμή για να δώσουν στην ειρήνη μια πραγματική ευκαιρία».

Το σχέδιο 20 σημείων για τη Γάζα

Ο Λευκός Οίκος παρουσίασε τη Δευτέρα το σχέδιο του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, την απελευθέρωση των ομήρων της Χαμάς και τη μελλοντική διακυβέρνηση του παλαιστινιακού θύλακα.

Το σχέδιο προβλέπει ότι η Γάζα θα μετατραπεί σε μια αποριζοσπαστικοποιημένη ζώνη, απαλλαγμένη από τρομοκρατικές οργανώσεις, ενώ θα ξεκινήσει πρόγραμμα ανασυγκρότησης προς όφελος των κατοίκων της. Στόχος είναι η άμεση παύση των εχθροπραξιών, με τις ισραηλινές δυνάμεις να αποσύρονται σταδιακά και την απελευθέρωση όλων των ομήρων εντός 72 ωρών από την αποδοχή της συμφωνίας.

Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ θα προχωρήσει στην απελευθέρωση κρατουμένων, ενώ μέλη της Χαμάς που θα αποκηρύξουν τη βία θα λάβουν αμνηστία ή ασφαλή διέλευση σε τρίτες χώρες. Παράλληλα, θα επιτραπεί η άμεση αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας, υπό τον έλεγχο διεθνών οργανισμών όπως τα Ηνωμένα Έθνη και η Ερυθρά Ημισέληνος.

Η προσωρινή διακυβέρνηση της Γάζας θα ανατεθεί σε τεχνοκρατική παλαιστινιακή επιτροπή, υπό την εποπτεία ενός νέου διεθνούς οργάνου, του «Συμβουλίου Ειρήνης», με επικεφαλής τον Ντόναλντ Τραμπ και τη συμμετοχή διεθνών προσωπικοτήτων, όπως ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Τόνι Μπλερ. Το όργανο αυτό θα αναλάβει τη χρηματοδότηση και τον σχεδιασμό της ανοικοδόμησης.

Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης δημιουργία ειδικής οικονομικής ζώνης, προσέλκυση επενδύσεων και εφαρμογή διεθνών προτύπων διακυβέρνησης. Προβλέπεται πλήρης αποστρατιωτικοποίηση, με καταστροφή όλων των στρατιωτικών υποδομών της Χαμάς, αλλά και ανάπτυξη Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF) που θα συνεργαστεί με Ισραήλ, Αίγυπτο και παλαιστινιακές αστυνομικές δυνάμεις για την ασφάλεια των συνόρων.

Το Ισραήλ δεσμεύεται ότι δεν θα προσαρτήσει τη Γάζα, ενώ η πλήρης αποχώρηση των δυνάμεών του θα γίνει σταδιακά, με βάση την πρόοδο στην ασφάλεια και την αποστρατιωτικοποίηση. Σε περίπτωση απόρριψης της πρότασης από τη Χαμάς, τα μέτρα βοήθειας και ανοικοδόμησης θα εφαρμοστούν μόνο στις περιοχές που θα τεθούν υπό διεθνή έλεγχο.

Τέλος, το σχέδιο προβλέπει διαδικασία διαθρησκευτικού διαλόγου και, εφόσον προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις της Παλαιστινιακής Αρχής, πιθανή πορεία προς παλαιστινιακή αυτοδιάθεση και κρατική υπόσταση. Οι ΗΠΑ δηλώνουν έτοιμες να μεσολαβήσουν για