Η χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών κινδυνεύει να διακοπεί καθώς το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και οι Δημοκρατικοί της αντιπολίτευσης δεν έχουν καταφέρει να βρουν κοινό έδαφος σχετικά με το νομοσχέδιο δαπανών που απαιτείται για τη συνέχιση της λειτουργίας των κυβερνητικών υπηρεσιών. Η απειλή μιας μερικής παύσης λειτουργίας φέρνει στη μνήμη το πρόσφατο shutdown του 2018-2019, που αποτέλεσε το μεγαλύτερο στην ιστορία των ΗΠΑ και αναζωπυρώνει τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις που θα έχει η πολιτική αντιπαράθεση στην καθημερινή ζωή εκατομμυρίων πολιτών.

Πολιτική αδυναμία και ιδεολογικές διαφορές

Το πρόβλημα πηγάζει από την αδυναμία των δύο κομμάτων να συμφωνήσουν για τον προϋπολογισμό της κυβέρνησης έως την αρχή Οκτωβρίου. Αν και οι Ρεπουμπλικάνοι κατέχουν την πλειοψηφία και στα δύο σώματα του Κογκρέσου, δεν διαθέτουν τις απαραίτητες 60 ψήφους στη Γερουσία για να περάσουν το νομοσχέδιο δαπανών.

Οι Δημοκρατικοί αντιτίθενται σε ένα νομοσχέδιο που προωθούν οι Ρεπουμπλικάνοι, το οποίο θα περιορίσει την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και θα περικόψει τα κονδύλια για κρίσιμες υπηρεσίες δημόσιας υγείας όπως τα CDC και τα NIH. Ζητούν την επέκταση φορολογικών πιστώσεων που καθιστούν την ασφάλιση υγείας πιο προσιτή και την ανατροπή των περικοπών στο πρόγραμμα Medicaid που έχει επιβάλει η κυβέρνηση Τραμπ.

Η ιστορική διάσταση και η στρατηγική του Τραμπ

Οι διακοπές λειτουργίας της κυβέρνησης δεν είναι σπάνιες στα αμερικανικά πολιτικά δεδομένα, με αρκετά shutdowns να έχουν σημειωθεί τα τελευταία πενήντα χρόνια. Ωστόσο, η τρέχουσα αντιπαράθεση διακρίνεται από την ιδιαίτερα σκληρή στάση της ομάδας του Τραμπ, η οποία φαίνεται πρόθυμη να αφήσει μεγάλα τμήματα της κυβέρνησης κλειστά για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Αυτό έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενα shutdowns, όπου η κυβέρνηση συνήθως επιδίωκε την ταχεία επίλυση του αδιεξόδου λόγω της πολιτικής ζημίας που προκαλείτο στους νομοθέτες και τον πρόεδρο. Αυτή τη φορά, όμως, η προεδρία Τραμπ φαίνεται να υιοθετεί μια πιο σκληρή προσέγγιση, επιδιώκοντας να επιταχύνει τη μείωση του μεγέθους της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Τι θα σημαίνει το shutdown στην πράξη;

Αν το Κογκρέσο δεν καταφέρει να περάσει το νομοσχέδιο, η κυβέρνηση θα σταματήσει τη χρηματοδότηση ορισμένων μη απαραίτητων υπηρεσιών από τις 00:01 EDT την Τετάρτη. Κρίσιμες λειτουργίες όπως η προστασία των συνόρων, η επιβολή του νόμου, η ενδονοσοκομειακή περίθαλψη και ο έλεγχος της εναέριας κυκλοφορίας θα συνεχίσουν να λειτουργούν, αλλά οι υπηρεσίες που θεωρούνται λιγότερο επείγουσες θα σταματήσουν.

Αυτό σημαίνει ότι εργαζόμενοι σε τομείς όπως η έκδοση φοιτητικών δανείων, οι επιθεωρήσεις τροφίμων, τα εθνικά πάρκα, αλλά και προγράμματα επισιτιστικής βοήθειας και προσχολικής αγωγής, θα δουν τις λειτουργίες τους να περιορίζονται ή να διακόπτονται. Επιπλέον, ενώ η αποστολή συντάξεων κοινωνικής ασφάλισης και Medicare θα συνεχιστεί, ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις στις επαληθεύσεις παροχών και στην έκδοση νέων καρτών.

Οι εργαζόμενοι που δεν θεωρούνται απαραίτητοι θα τεθούν σε άδεια άνευ αποδοχών, αν και στο παρελθόν οι αποδοχές τους έχουν καταβληθεί αναδρομικά μετά το τέλος του shutdown. Σε περίπτωση παρατεταμένης αναστολής λειτουργίας η οικονομία των ΗΠΑ θα αντιμετωπίσει σημαντικές δευτερογενείς επιπτώσεις, από την επιβράδυνση της καταναλωτικής δαπάνης μέχρι προβλήματα σε κρίσιμους τομείς δημόσιας υγείας και ασφάλειας.

Τέλος, οι πιθανότητες για shutdown φαντάζουν πλέον αυξημένες. Ο αντιπρόεδρος Τζει Ντι Βανς δήλωσε μετά τη συνάντηση του προέδρου Τραμπ με τους ηγέτες του Κογκρέσου ότι δεν υπήρξε πρόοδος και ότι τα αδιέξοδα παραμένουν.

Με πληροφορίες από BBC