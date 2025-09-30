Η ανεργία στη Γερμανία αυξήθηκε περισσότερο απ’ ό,τι ανέμεναν οι αναλυτές τον Σεπτέμβριο, φτάνοντας τα 2,98 εκατομμύρια το υψηλότερο επίπεδο από το 2011. Σύμφωνα με τα εποχικά προσαρμοσμένα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Εργασίας, προστέθηκαν άλλοι 14.000 άνεργοι μέσα σε έναν μήνα, υποδεικνύοντας βαθύτερες δυσλειτουργίες στην αγορά εργασίας της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης.

«Η αγορά εργασίας εξακολουθεί να στερείται ώθησης για μια ουσιαστική ανάκαμψη», δήλωσε η Άντρεα Νάλες, επικεφαλής της υπηρεσίας, υπογραμμίζοντας την αβεβαιότητα που επικρατεί στον επιχειρηματικό κόσμο.

Τα πρωτοσέλιδα στη Γερμανία κατακλύζονται από ειδήσεις για περικοπές θέσεων εργασίας σε μεγάλες εταιρείες: Η Lufthansa ανακοίνωσε την κατάργηση 4.000 διοικητικών θέσεων έως το 2030, ενώ η Bosch προχωρά σε περικοπές 13.000 θέσεων επιπλέον των 5.550 που είχαν ήδη ανακοινωθεί το 2024. Σημαντικές απολύσεις δρομολογούν επίσης οι Volkswagen και Commerzbank.

Οι πιέσεις δεν περιορίζονται στους κολοσσούς. Στην αλυσίδα εφοδιασμού, ο προμηθευτής αυτοκινήτων Kiekert κατέθεσε αίτηση πτώχευσης, θέτοντας σε κίνδυνο 700 επιπλέον θέσεις εργασίας. Οι πτωχεύσεις στη χώρα αυξήθηκαν κατά 12% το πρώτο εξάμηνο του 2025 σε σχέση με πέρυσι.

Εν τω μεταξύ, η ανεργία σε μη εποχικά προσαρμοσμένους όρους ξεπέρασε τα 3 εκατομμύρια για πρώτη φορά εδώ και μια δεκαετία, προτού υποχωρήσει ελαφρώς τον Σεπτέμβριο, λόγω εποχικών προσλήψεων. Το ποσοστό ανεργίας παραμένει σταθερό στο 6,3%.

Παρά τις δυσοίωνες εξελίξεις, αναλυτές επισημαίνουν πως η επίμονη έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού και η δημογραφική πίεση θα μπορούσαν να αποτρέψουν μια εκτίναξη της ανεργίας όπως εκείνη στις αρχές της δεκαετίας του 2000 η οποία είχε πυροδοτήσει τις ιστορικές μεταρρυθμίσε υπό τον Γκέρχαρντ Σρέντερ, την λεγόμενη (ατζέντα 2010).

Η επιβράδυνση δεν περιορίζεται στην αγορά εργασίας. Οι λιανικές πωλήσεις μειώθηκαν κατά 0,5% τον Αύγουστο, ένδειξη ότι οι καταναλωτές γίνονται πιο επιφυλακτικοί. Παρ’ όλα αυτά, οι μειωμένες τιμές ενέργειας και οι σχεδιαζόμενες φοροελαφρύνσεις από τον Ιανουάριο ενδέχεται να δώσουν κάποια ανακούφιση στα νοικοκυριά.

Για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, η πίεση εντείνεται. Οι υποσχέσεις του για μεταρρυθμίσεις και επανεκκίνηση της οικονομίας μοιάζουν ένα δύσκολο στοίχημα.

Με πληροφορίες από Politico