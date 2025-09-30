Η Δανία ανακοίνωσε την αύξηση του επιπέδου συναγερμού ασφαλείας για τις ενεργειακές της εγκαταστάσεις στην πορτοκαλί βαθμίδα, λόγω αυξημένου κινδύνου σαμποτάζ και υβριδικών επιθέσεων. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι γνωστοποίησε ότι ουκρανική στρατιωτική ομάδα βρίσκεται στη χώρα για «να μοιραστεί την εμπειρία» της στην αντιμετώπιση ρωσικών drones, μέσα από κοινές ασκήσεις.

«Φοβόμαστε ότι τελικά κάποιος θα απειλήσει την τροφοδοσία μας σε ενέργεια και μία χώρα χωρίς ενεργειακή τροφοδοσία είναι μια χώρα που δεν λειτουργεί», δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο TV2 ο δανός υπουργός Ενέργειας Λαρς Ααγκαρντ. Όπως εξήγησε, η απόφαση συνεπάγεται αυξημένη επιτήρηση των εγκαταστάσεων και περιορισμούς στην πρόσβαση.

Η Δανία έχει βρεθεί πρόσφατα αντιμέτωπη με υβριδικές επιθέσεις, καθώς καταγράφηκαν επαναλαμβανόμενες πτήσεις άγνωστης ταυτότητας drones πάνω από αεροδρόμια και στρατιωτικές βάσεις. Το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης, το μεγαλύτερο της βόρειας Ευρώπης, είχε μάλιστα αναγκαστεί να διακόψει τη λειτουργία του για πολλές ώρες.

Η κυβέρνηση της Κοπεγχάγης αποδίδει τις ενέργειες αυτές σε ρωσικά drones. Η πρωθυπουργός Μέτε Φρέντερικσεν τόνισε ότι «υπάρχει κυρίως μία χώρα που αντιπροσωπεύει απειλή για την ασφάλεια της Ευρώπης και αυτή είναι η Ρωσία».

Ενόψει της ευρωπαϊκής συνόδου που θα πραγματοποιηθεί αύριο και την Πέμπτη στην Κοπεγχάγη, οι δανικές αρχές αποφάσισαν την απαγόρευση όλων των πτήσεων πολιτικών drones έως τις 3 Οκτωβρίου, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας.

Η τελευταία φορά που η Δανία είχε αυξήσει το επίπεδο συναγερμού για τις ενεργειακές της εγκαταστάσεις ήταν τον Σεπτέμβριο του 2022, μετά το σαμποτάζ στον αγωγό Nord Stream στη Βαλτική Θάλασσα.