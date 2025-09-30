Η ΚΕΔ πήρε εκ νέου θέση για τον αγώνα Ολυμπιακός – Λεβαδειακός λέγοντας ότι «το δεύτερο γκολ του Λεβαδειακού στο Καραϊσκάκη επετεύχθη από θέση οφσάιντ». Κατά την τηλεκριτική των φάσεων της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΚΕΔ Πάολο Βάλερι, καταλόγισε ευθύνη στον βοηθό Κολλιάκο κάνοντας λόγο για λανθασμένη απόφαση, επαναλαμβάνοντας ότι ίσχυσε λόγω βλάβης στο VAR. Η ΚΕΔ λοιπόν επανέλαβε πως ο Μανθάτης είναι οφσάιντ όταν κάνει την πάσα στον Παλάσιος για να σκοράρει.

Αναλυτικά ο Βαλέρι ανέφερε για το οφσάιντ του Μανθάτη: «Το δεύτερο τέρμα του Λεβαδειακού επετεύχθη από θέση οφσάιντ, κάτι που δεν είδε ο βοηθός. Το VAR δεν μπόρεσε να παρέμβει και να αναφέρει το οφσάιντ στον διαιτητή εξαιτίας τεχνικού προβλήματος που αντιμετώπισε ο πάροχος του VAR, κατά το οποίο καμία κάμερα δεν εμφανιζόταν για μεγάλο διάστημα. Όταν παρουσιάζεται τέτοιο πρόβλημα στο σύστημα, ο διαιτητής παίρνει την τελική απόφαση, βασιζόμενος στην δική του αντίληψη και στις πληροφορίες που λαμβάνει από τον βοηθό οι οποίες στην προκειμένη περίπτωση ήταν λανθασμένες».