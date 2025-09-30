Η ΚΕΔ πήρε εκ νέου θέση για τον αγώνα ΟλυμπιακόςΛεβαδειακός λέγοντας ότι «το δεύτερο γκολ του Λεβαδειακού στο Καραϊσκάκη επετεύχθη από θέση οφσάιντ». Κατά την τηλεκριτική των φάσεων της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΚΕΔ Πάολο Βάλερι, καταλόγισε ευθύνη στον βοηθό Κολλιάκο κάνοντας λόγο για λανθασμένη απόφαση, επαναλαμβάνοντας ότι ίσχυσε λόγω βλάβης στο VAR. Η ΚΕΔ λοιπόν επανέλαβε πως ο Μανθάτης είναι οφσάιντ όταν κάνει την πάσα στον Παλάσιος για να σκοράρει.

Αναλυτικά ο Βαλέρι ανέφερε για το οφσάιντ του Μανθάτη: «Το δεύτερο τέρμα του Λεβαδειακού επετεύχθη από θέση οφσάιντ, κάτι που δεν είδε ο βοηθός. Το VAR δεν μπόρεσε να παρέμβει και να αναφέρει το οφσάιντ στον διαιτητή εξαιτίας τεχνικού προβλήματος που αντιμετώπισε ο πάροχος του VAR, κατά το οποίο καμία κάμερα δεν εμφανιζόταν για μεγάλο διάστημα. Όταν παρουσιάζεται τέτοιο πρόβλημα στο σύστημα, ο διαιτητής παίρνει την τελική απόφαση, βασιζόμενος στην δική του αντίληψη και στις πληροφορίες που λαμβάνει από τον βοηθό οι οποίες στην προκειμένη περίπτωση ήταν λανθασμένες».

