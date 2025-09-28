Στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» επικράτησε καθυστέρηση, στον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Λεβαδειακό, λόγω προβλήματος του VAR. Αφορμή ήταν το γκολ της ισοφάρισης για τους «Βοιωτούς», το οποίο σημείωσε στο 79ο λεπτό ο Κωνσταντίνος Γκούμας.

Ο διαιτητής της αναμέτρησης, Αλέξανδρος Κατσικογιάννης έδειξε σέντρα, αφού ο βοηθός του δεν σήκωσε το σημαιάκι και περίμενε την επιβεβαίωση από το VAR. Ωστόσο, ένα πρόβλημα που παρουσιάστηκε δεν επέτρεψε την σωστή επανεξέταση της φάσης, με αποτέλεσμα την «παύση» της αγωνιστικής δράσης για 17 λεπτά.

Ο διαιτητής δεν κατόρθωσε να επικοινωνήσει με το VAR και επέμεινε στην αρχική του απόφαση, με το γκολ του Λεβαδειακού να μετράει κανονικά. Την Κυριακή 28/09, η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας εξέδωσε ανακοίνωση για τη συγκεκριμένη φάση.

Αρχικά, ανέφερε πως το πρωτόκολλο του VAR εφαρμόστηκε σωστά, ενώ στη συνέχεια επισήμανε πως η μη δυνατότητα πρόσβασης στα ριπλέι της φάσης οδήγησε στην αδυναμία λήψης της σωστής απόφασης.

«Η μη δυνατότητα πρόσβασης στα ριπλέι της φάσης οδήγησε στην αδυναμία λήψης της σωστής απόφασης, που ήταν ακύρωση του γκολ για θέση οφσάιντ, την οποία τελικά μπορέσαμε να αναλύσουμε μετά τη λήξη του αγώνα, οπότε και αποκαταστάθηκε το τεχνικό πρόβλημα», γράφει η ΚΕΔ.

Όσον αφορά το πρωτόκολλο που ισχύει σε τέτοιες περιπτώσεις ανέφερε: «Όταν προκύπτει μια τέτοια δυσλειτουργία του συστήματος, ο διαιτητής λαμβάνει την τελική απόφαση βάσει της δικής του αντίληψης και των πληροφοριών που λαμβάνει από τον βοηθό διαιτητή».

Τέλος για την επίλυση τέτοιων τεχνικών προβλημάτων είπε: «Αυτή η δυσλειτουργία στο λογισμικό του παρόχου VAR λόγω τεχνικών προβλημάτων, είχε παρουσιαστεί επανειλημμένα στη διάρκεια του αγώνα, όπως αναγνώρισε η εταιρεία, η οποία θα προβεί σε σχετική δήλωση τις επόμενες ημέρες.

Είναι σαφές ότι τα χθεσινά τεχνικά προβλήματα είχαν μεγάλη επίδραση στη σωστή λήψη αποφάσεων. Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας θα εξετάσει το ζήτημα της τεχνικής βλάβης με τον πάροχο της τεχνολογίας VAR, ώστε να διασφαλιστεί ότι τέτοιο ζήτημα δεν θα συμβεί ξανά στο μέλλον».

Ευτυχώς το τεχνικό ζήτημα με το VAR και κατά συνέπεια η λανθασμένη απόφαση στη συγκεκριμένη φάση, δεν στοίχισε στον Ολυμπιακό, ο οποίος επικράτησε με σκορ 3-2 στον αγώνα, για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League.