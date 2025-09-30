Στα κατεχόμενα της Κύπρου βρέθηκε ο Μεσούτ Οζίλ, εκφράζοντας την αλληλεγγύη του προς τους τουρκοκύπριους και ζητώντας από UEFA και FIFA να τερματίσουν το εμπάργκο που δεν τους επιτρέπει συμμετοχή σε διεθνείς διοργανώσεις.

Ο Γερμανός πρώην διεθνής, με τουρκικές ρίζες και γνωστός για τη στενή του σχέση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, είχε επαφές με νέους αθλητές αλλά και με τον τουρκοκύπριο ηγέτη, Ερσίν Τατάρ. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να αρθεί η απομόνωση των τουρκοκυπρίων στον χώρο του αθλητισμού.

«Εδώ και χρόνια επιβάλλονται αθλητικά εμπάργκο στον τουρκοκυπριακό πληθυσμό. Τώρα είναι η στιγμή να αλλάξει αυτό. Ο αθλητισμός είναι δικαίωμα όλων», τόνισε ο Οζίλ, ξεκαθαρίζοντας πως θα επιχειρήσει να αναδείξει το ζήτημα σε διεθνές επίπεδο, πιέζοντας τις ποδοσφαιρικές αρχές να δώσουν λύση.