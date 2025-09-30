Πεντανόστιμη η συνταγή της Αργυρούς Μπαρμπαρίγου στην κουζίνα του «Χαμογέλα και Πάλι!»
Ακολουθήστε τις οδηγίες της αγαπημένης σεφ και καλή σας απόλαυση!
Πεντανόστιμη η συνταγή της Αργυρούς Μπαρμπαρίγου στην κουζίνα του «Χαμογέλα και Πάλι!»
Ακολουθήστε τις οδηγίες της αγαπημένης σεφ και καλή σας απόλαυση!
Το προφιτερόλ, είναι ένα από τα πιο αγαπημένα γλυκά σε μικρούς και μεγάλους. Η αγαπημένη σεφ Αργυρώ Μπαρμπαρίγου μέσα από την συνταγή της δείχνει βήμα – βήμα πως να φτιάξετε ένα πεντανόστιμο και μαγικό προφιτερολ. Υλικά 150 gr αλεύρι γ.ο.χ κοσκινισμένο 150 gr νερό 2 πρέζες αλάτι 50 gr βούτυρο 3 αυγά μεγάλα ΓΙΑ ΤΗΝ […]
Σολομό με κρούστα παρμεζάνας & μυρωδικά ετοίμασε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος στην κουζίνα του «Buongiorno». Ακολουθήστε τις οδηγίες για τη συνταγή του Δημήτρη Σκαρμούτσου και καλή σας απόλαυση.
Γευστικότατο πιάτο ετοίμασε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος στην κουζίνα του «Buongiorno». Ακολουθήστε τις οδηγίες του σεφ Δημήτρη Σκαρμούτσου και καλή σας απόλαυση!
Γευστικό το πιάτο που ετοίμασε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος στην κουζίνα του «Buongiorno». Έδωσε τη συνταγή για υπέροχα soft cookies που λιώνουν στο στόμα και γεμίζουν το σπίτι με υπέροχο άρωμα. Είναι το τέλειο γλυκό για να συνοδεύσεις τον καφέ ή το γάλα σου. Ακολουθήστε τις οδηγίες του Δημήτρη Σκαρμούτσου και καλή σας απόλαυση.
Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος ετοίμασε στην κουζίνα του «Buongiorno» τα πιο αφράτα και λαχταριστά soft cookies. Με απλά υλικά και εύκολα βήματα μπορείτε να φτιάξετε κι εσείς ένα γλυκό που θα ξετρελάνει μικρούς και μεγάλους. Ακολουθήστε βήμα-βήμα τις οδηγίες του σεφ και απολαύστε σπιτικά μπισκότα που λιώνουν στο στόμα!