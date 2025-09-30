«Ογδόντα νέοι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας θα τοποθετηθούν στις θέσεις τους τις επόμενες ημέρες στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Υπουργείου. Ολοκληρώθηκε, δηλαδή, όλη η διαδικασία μέσω του ΑΣΕΠ. Μένει να ορκιστούν και να τοποθετηθούν στις θέσεις τους. Και υπάρχει και μια προσπάθεια, ένας αγώνας δρόμου από το Υπουργείο, ούτως ώστε να ικανοποιηθούν σταδιακά και διάφορα αιτήματα σχετικά με τον εξοπλισμό. Σίγουρα προέχει η ασφάλεια, ακούμε με πολύ μεγάλη προσοχή τα αιτήματά τους», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό ΕΡΤNEWS.

Μιλώντας για το θέμα που έχει δημιουργηθεί με τις καθυστερήσεις πτήσεων επεσήμανε ότι «σήμερα φαίνεται ότι είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση. Με τις προσλήψεις οι οποίες θα ολοκληρωθούν και με την όλη προσπάθεια του Υπουργείου φαίνεται ότι θα βαίνουν μειούμενες αυτές οι καθυστερήσεις. Ο στόχος είναι να εξαλειφθούν, εννοώ σαν συνολικό φαινόμενο».

Περνώντας στο θέμα των δημοσκοπήσεων, ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε: «Αν δει κανείς συνολικά τις δημοσκοπήσεις στις «μετά ΔΕΘ» εβδομάδες, φαίνεται ότι κατά μέσο όρο η κυβέρνηση, η κυβερνητική πλειοψηφία, η Νέα Δημοκρατία έχει ανακτήσει ένα μέρος των μονάδων που είχε απωλέσει τα τελευταία χρόνια. Και κυρίως πηγαίνουν προς τους αναποφάσιστους. Αλλά θεωρώ ότι αυτό που πρέπει να βλέπουμε, εμείς στην κυβέρνηση, είναι τη μεγάλη εικόνα των δημοσκοπήσεων, αλλά και της κοινωνίας, όπου ισχύουν ταυτόχρονα δύο πράγματα. Ούτε το ένα πρέπει να το αψηφούμε, ούτε στο άλλο, όμως, πρέπει να κλείνουμε τα μάτια. Το ένα είναι ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η πρώτη κυβέρνηση δεύτερης τετραετίας που μπορώ να θυμηθώ μεταπολιτευτικά, που δείχνει τέτοια πολιτική ανθεκτικότητα, παρά τις πολλές κρίσεις και εισαγόμενες και τα πολλά προβλήματα και τα λάθη τα οποία πρέπει να διορθώσουμε. Γιατί; Γιατί προφανώς έχουν γίνει και πολλά καλά, αλλά παράλληλα υπάρχει και μια απόσταση από το ποσοστό που φαίνεται ότι παίρνουμε είτε σε επίπεδο πρόθεσης είτε λιγότερο σε επίπεδο εκτίμησης ψήφου, σε σχέση με το ποσοστό που θα χρειαστεί να πάρουμε το 2027 για να είμαστε και πάλι αυτοδύναμη κυβέρνηση. Αυτό τί σημαίνει; Ότι πρέπει να σκύψουμε το κεφάλι και να δουλέψουμε ακόμα περισσότερο. Δεν είναι ένα το πρόβλημα, το οποίο περιγράφεται στα ποιοτικά στοιχεία. Είναι συγκεκριμένα. Το κυριότερο είναι το κόστος ζωής. Η κυβέρνηση κάνει όσα βήματα παραπάνω μπορεί, ούτως ώστε να τρέξει πιο γρήγορα από τη φθορά που προκαλεί η εισαγόμενη ακρίβεια. Έχουμε καταφέρει και έχουμε αυξήσει με σταθερό και μόνιμο τρόπο τα εισοδήματα των πολιτών, αλλά είναι δεδομένο ότι πιέζονται αυτά από τις τιμές. Είναι μία μάχη. Πρέπει να τη δώσουμε με όλες μας τις δυνάμεις».

Πρόσθεσε επίσης ότι «προφανώς ο στόχος μας είναι κάθε κίνηση που κάνουμε να αποτυπώνεται στην καθημερινότητα των πολιτών και αυτό να αποτυπώνεται και δημοσκοπικά. Αλλά δεν είναι αυτοσκοπός η δημοσκοπική βελτίωση. Προφανώς θα προβληματιζόμασταν πολύ αν υπήρχε μια αλλαγή πολιτικών συσχετισμών. Κάτι τέτοιο δεν υπάρχει, σε καμία περίπτωση. Αλλά περισσότερο σημαντικό είναι οι πολιτικές αυτές να αποδίδουν… ως προς τα οικονομικά μέτρα, σίγουρα αν δείτε και τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων, θετικά τα βλέπει η κοινωνία, αλλά στην τσέπη της η κοινωνία θα τα δει από τον Ιανουάριο. Εγώ θεωρώ ότι το να χάνουμε χρόνο, κοιτώντας δεξιά και αριστερά, χωρίς -το ξαναλέω- να υποτιμώ καμία μέτρηση τις κοιτάμε όλες με πολύ μεγάλη προσοχή και σεβασμό, είναι λίγο άκαιρο. Αυτό που πρέπει να κάνει η κυβέρνηση είναι να φέρει αποτέλεσμα σε όλους τους τομείς. Θεωρώ ότι έχει φέρει σημαντικό αποτέλεσμα. Έχω την ευθύνη να το επικοινωνώ καθημερινά. Υπάρχουν αστοχίες που διορθώνονται. Υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν έχουν προβληθεί τόσο και πρέπει να τα προβάλλουμε όλοι μηδενός εξαιρουμένου».

Κληθείς να σχολιάσει δημοσίευμα της εφημερίδας «Καθημερινή» για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε ότι «απάντησε ο κ. Τσιάρας, είπε ότι όλα τα παραδοτέα, δηλαδή όλα τα ορόσημα τα οποία ετέθησαν, 14 στον αριθμό, έχουν ολοκληρωθεί με εξαίρεση ένα, το οποίο είναι νομοθετικό και θα ολοκληρωθεί τις επόμενες εβδομάδας, δηλαδή μέχρι το τέλος του έτους, ίσως και λίγο νωρίτερα, που είναι η τυπική μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει απαντηθεί σημείο – σημείο από το Υπουργείο και το Υπουργείο πάντοτε λέγοντας την μεγάλη ανάγκη που υπάρχει πλέον, να έχουμε μια πολύ αυξημένη εποπτεία σε κάθε ευρώ το οποίο δίνεται και να δίνονται παραπάνω χρήματα στους αληθινούς αγρότες. Το Υπουργείο έχει δώσει τις δέουσες διαβεβαιώσεις για να μην δημιουργείται ένα κλίμα ανησυχίας στους αγρότες. Κάποιες καθυστερήσεις οφείλονται σε διάφορες αιτίες, δεν είναι -νομίζω- τόσο πολύ η αιτία, το θέμα της ποινικής διερεύνησης του συγκεκριμένου ζητήματος. Και ως προς την αντιπολίτευση που μου αναφέρατε, “έχει κολλήσει η βελόνα”, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά. Κάθε μέρα το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να επαναφέρει συνεχώς, λέγοντας «τι λέτε για τον Μυλωνάκη, τι λέτε για τον Μυλωνάκη”. Ο κ. Μυλωνάκης ήρθε δύο φορές στη Βουλή και απάντησε σε ό,τι ρωτήθηκε. Έδωσε ξεκάθαρες απαντήσεις στις τοποθετήσεις του. Έχω απαντήσει σε ενημερώσεις πολιτικών συντακτών πάρα πολλές φορές και συνεχίζει το ΠΑΣΟΚ στην ίδια λογική. Ξέρετε, το μοτίβο το ξέρουμε. Το μοτίβο αυτό είναι ένα μοτίβο το οποίο το είδαμε από την αντιπολίτευση ΣΥΡΙΖΑ, μετά το 2019. Ο ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση πήρε την απάντηση από την κοινωνία. Ήταν από τα πρώτα κόμματα αξιωματικής αντιπολίτευσης που κατέρρευσαν εκλογικά».

Ο κ. Μαρινάκης συμπλήρωσε επίσης ότι «όταν τέλος πάντων συνετάχθη ο κατάλογος των μαρτύρων και εκπρόσωποι της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας της Νέας Δημοκρατίας και ο ομιλών σε ενημέρωση πολιτικών συντακτών, είπαμε ότι ο κατάλογος αυτός είναι ένας πρώτος κατάλογος και εντός μηνός θα επικαιροποιηθεί με βάση τα ονόματα που θα ακουστούν και τις καταθέσεις. Ουδέν όνομα μέχρι σήμερα έχουμε κατηγορηματικά αρνηθεί. Αυτό είναι το ένα… Το δεύτερο που θέλω να πω, υπάρχει μια σειρά στα πράγματα. Όταν ερευνάς γιατί η χώρα μας, άρα οι πολίτες, έχουμε πληρώσει, έχουν πληρώσει όλοι, και κυρίως άνθρωποι οι οποίοι δεν τους περισσεύει ούτε ένα ευρώ, 2,7 δισεκατομμύρια τα τελευταία 30 χρόνια, πρέπει τα πράγματα να ερευνώνται σε μια σωστή σειρά. Γιατί συνέβη αυτό; Τι έφταιξε, τι πήγε στραβά, τι έκαναν οι αυτοδιοικητικοί, τι έκαναν οι διοικήσεις, τι έκαναν οι υπουργοί; Όταν τελειώσει αυτή η συζήτηση στις επιμέρους καταγγελίες – κατηγορίες, οι άνθρωποι οι οποίοι θ’ αναφερθούν, όχι καταχρηστικά, όχι για παράδειγμα να φωνάξουμε κάποιον μόνο και μόνο για να κάνουμε πολιτικές εντυπώσεις, εφόσον υπάρχει πραγματικός λόγος που προκύπτει από τις καταθέσεις, τότε θα κληθούν. Εμείς ουδέποτε είπαμε «όχι δεν θα καταθέσει ο ένας, δεν θα καταθέσει ο άλλος». Είπαμε, παιδιά να ξεκινήσουμε με αυτούς που το 75% των ονομάτων ήταν αποδεκτό και από την αντιπολίτευση κι ερχόμαστε εντός μηνός να επικαιροποιήσουμε τον κατάλογο».

Πρόσθεσε στη συνέχεια ότι «Δεν ήταν απλή και ούτε είναι απλή άσκηση το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Προφανώς και πρέπει οι μπαταχτσήδες να πληρώσουν και αυτοί οι οποίοι είναι τέλος πάντων παράνομοι να λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη και να πάρουν την ποινή που προβλέπει ο νόμος και θα κρίνει η Δικαιοσύνη, αλλά παράλληλα το κράτος οφείλει να μη χαθεί ούτε ένα ευρώ για τους πραγματικούς δικαιούχους που είναι η συντριπτική πλειονότητα του αγροτικού κόσμου, των αγροτών και των κτηνοτρόφων της χώρας μας. Δεν το συζητάμε αυτό».

Μένοντας στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ είπε ακόμη ότι «παράλληλα με την εξεταστική τρέχει και μια ποινική διαδικασία. Εφόσον συντρέξουν λόγοι για τους οποίους πρέπει να έρθει κάποιος, πέραν των πρώτων μαρτύρων, στην Εξεταστική, αλλά σοβαροί λόγοι τους οποίους εμείς θα αποδεχθούμε, αν είναι σοβαροί, θα το κάνουμε, ένα. Δύο: εγώ δεν θυμάμαι ξανά καμιά κυβέρνηση, εμείς ναι το κάναμε με καθυστέρηση σε κάποιες πτυχές της υπόθεσης και το ΄χουμε παραδεχθεί με πρώτον τον Πρωθυπουργό, ούτε να κάνει διασταυρωτικούς ελέγχους, ούτε να επιστρέφει πίσω στην κοινωνία τα κλεμμένα. Το ξανά λέω, δεν είμαστε άμοιροι ευθυνών, επειδή εμείς το κάναμε έστω και με καθυστέρηση, αλλά όλοι αυτοί που κουνάνε το δάχτυλο, δεν θυμάμαι να έχουν ποτέ βγάλει μια είδηση και να πούνε, ρε παιδί μου, πώς γίνεται να έχουμε πάρει σχεδόν 3 δισ. πρόστιμα; Όλα αυτά τα χρόνια κυβερνούσε και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Δεν βγάζω την ουρά μας απέξω των προηγούμενων κυβερνήσεων που ανήκουν στον δικό μας πολιτικό χώρο. Θυμάστε ποτέ εσείς μια είδηση, διασταυρωτικοί έλεγχοι 50, 100, 200 στη Δικαιοσύνη, όπως συνέβη τα τελευταία χρόνια, το ξανά λέω πριν την ευρωπαϊκή Εισαγγελία; Και κάτι τελευταίο, είδαμε πριν από λίγες εβδομάδες, λίγο πριν την ομιλία του πρωθυπουργού, αρχές Σεπτεμβρίου, δηλαδή, την πρώτη ανακοίνωση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, όπου επιστρέφονται πίσω τα πρώτα κλεμμένα. Ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό που προσεγγίζει τα 20 εκατομμύρια ευρώ και ίσως τα ξεπεράσει κιόλας. Με δεσμεύσεις περιουσιών και τα σχετικά. Το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει πιστοποιητικό πολιτικών φρονημάτων από αυτούς τους ανθρώπους; Δηλαδή, μπορεί να γνωρίζει ένα ένα τα πρόσωπα, τι ψηφίζει; Αν είναι μέλος σε κάποιο κόμμα; Αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά».

Περνώντας στις διεθνείς εξελίξεις ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε: «Πράγματι, οι χθεσινές εξελίξεις έχουν μια μεγάλη αξία, αρκεί να έχουμε συνέχεια. Πρέπει όλοι ν’ αναλάβουν τις ευθύνες τους, πρέπει ο καθένας στο μερίδιο που του αναλογεί και κυρίως τα εμπλεκόμενα μέρη να δώσουν όλες τους τις δυνάμεις, ούτως ώστε να έχουμε κατάπαυση του πυρός και επιτέλους ειρήνη, γιατί όλο αυτό που συμβαίνει, αυτή η ανθρωπιστική καταστροφή, από τη μια πλευρά οι όμηροι, τα παιδιά, οι γυναίκες, οι άνθρωποι οι οποίοι χάθηκαν και από την άλλη πλευρά όλες αυτές οι εικόνες που βλέπουμε με τους αμάχους και με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν που χάνονται κάθε μέρα τόσοι άνθρωποι, δεν νομίζω ότι μπορεί κανένας να θεωρεί ότι μπορεί να γίνονται ανεκτές. Θέλει ψυχραιμία και αναμονή προφανώς από όλες τις πλευρές και να γίνουν οι ενέργειες οι οποίες πρέπει να γίνουν το ταχύτερο δυνατό. Τώρα, στα καθ’ ημάς: Έχουμε αποφασίσει να ασκήσουμε μία πολιτική ενεργητική στο πεδίο, χωρίς τυμπανοκρουσίες και χωρίς μαξιμαλιστική ρητορική που έχει αποτέλεσμα. Την ΑΟΖ με την Αίγυπτο και την Ιταλία, την επέκταση στο Ιόνιο στα δώδεκα ναυτικά μίλια, την Exxon, τη Chevron, το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, το αίτημα για άρση του casus belli, μια σειρά από πρωτοβουλίες, εξοπλιστικά προγράμματα, F-16, F-35, που για άλλα κράτη, όπως η γείτονα χώρα είναι ζητούμενα και για μας είναι δεδομένα, μια σειρά από ενέργειες με τη σφραγίδα του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης που ψηλώνουν ουσιαστικά την Ελλάδα. Παράλληλα επιλογή μας είναι και ο διάλογος, γιατί θεωρούμε ότι ο διάλογος μέχρι τώρα έχει παράξει σημαντικά αποτελέσματα. Και μια καλύτερη συνεννόηση της μεταναστευτικής κρίσης, και εκμηδενισμό σ΄ ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, τέλος πάντων, περιορισμό μέχρι κι εκμηδενισμό των παραβιάσεων, και έλευση νόμιμων τουριστών».

Υπογράμμισε ωστόσο «λέμε, όμως, σε όλους τους τόνους ότι για εμάς ο διάλογος είναι επιδίωξη και σε καμία περίπτωση δεν είναι αυτοσκοπός. Τι σημαίνει αυτό; Προκειμένου να συνεχιστεί ο διάλογος – και αναφέρομαι κυρίως σε επίπεδο ηγετών, γιατί σε επίπεδο υπουργών και επιτελείων υπάρχουν δίαυλοι επικοινωνίας, υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν με όλες τις κυβερνήσεις – δεν πρόκειται να αλλάξουμε ούτε κατά μισό τοις εκατό, ούτε κατά μισή σπιθαμή την πολιτική μας, για να έχουμε μια επόμενη συνάντηση. Πιστεύουμε ότι θα έχουμε. Θεωρούμε ότι μόνο καλό κάνει η επικοινωνία μεταξύ των δύο ηγετών και, προφανώς, και των επιτελείων. Αλλά η πολιτική μας είναι αυτή, αρέσει, δεν αρέσει».

Σε ερώτηση για το αν η κυβέρνηση υποδέχεται με εμπιστοσύνη την ευρωπαία εισαγγελέα, κ. Κοβέσι, ο κ. Μαρινάκης τόνισε πως «είναι αυτονόητο ότι η κυβέρνηση αυτή δίνει τον χώρο, τον αυτονόητο χώρο, σε κάθε δικαστικό λειτουργό, είτε σε εγχώριο είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για να κάνει μια πολύ σοβαρή δουλειά. Για να καταλαβαίνει ο κόσμος που μας ακούει, επειδή υπάρχουν οι γνωστοί – άγνωστοι του πολιτικού συστήματος και κάποια μέσα ενημέρωσης που στηρίζουν αυτά τα αφηγήματα, που τι λένε; Ότι ουσιαστικά δεν υφίσταται Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είναι κάτι το οποίο στην πραγματικότητα έχει στηθεί γύρω από την Ελλάδα, γιατί μόνο εμείς ελεγχόμαστε ως χώρα, κ.λ.π., κ.λ.π.. Υπάρχουν δεκάδες περιπτώσεις σε άλλες χώρες, πολλές παραπάνω καταγγελίες, που δεν συνιστούν – όπως και στη χώρα μας – όλες ποινικές υποθέσεις, που μπορεί κάποιος να την έχει κάνει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και να ερευνώνται. Κάποιες μπορεί να καταλήγουν σε μια δικογραφία, κάποιες μπορεί να μην καταλήγουν. Είχα κάνει και μία παρουσίαση πριν από περίπου δύο μήνες με τα αναλυτικά δεδομένα, νομίζω ήταν 2.600 υποθέσεις που ερευνώνται σε όλη την Ευρώπη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, γιατί κάποιος μπορεί να θεωρεί ότι αδικήθηκε, γιατί κάποιος μπορεί να θέλει να καταγγείλει κάτι. Στο πλαίσιο, λοιπόν αυτό, επισκέπτεται αυτή τη φορά τη χώρα μας. Όπως είπατε πολύ σωστά, είναι θεσμική η συνάντηση».

Σχετικά με την τραγωδία των Τεμπών ανέφερε μεταξύ άλλων: «Δεν μιλάμε για μία εργαλειοποίηση με κοινά χαρακτηριστικά, που από μόνη της η εργαλειοποίηση ενός τραγικού δυστυχήματος και του πόνου των συγγενών, είναι ό,τι πιο αποκρουστικό μπορεί να φανταστεί κανείς, όχι μόνο πολιτικά, ηθικά και σε όλα τα επίπεδα. Μιλάμε για μία συντονισμένη προσπάθεια του πολιτικού συστήματος, το ξαναλέω, με διακυμάνσεις. Δηλαδή, είναι άλλο πράγμα αυτό που κάνει η Πλεύση Ελευθερίας, άλλο πράγμα άλλα κόμματα της ‘Ακρας Δεξιάς, που μίλησαν για «χαμένα» βαγόνια και «εξαφανισμένους» νεκρούς και άλλο πράγμα, ας πούμε, ο ρόλος του ΠΑΣΟΚ που κάποιες φορές έπεσε στην παγίδα να συμπορευτεί, είτε συνυπογράφοντας μία πρόταση δυσπιστίας είτε ψηφίζοντας «παρών» στην παραπομπή βουλευτών για εσχάτη προδοσία, ήταν η περίπτωση των βουλευτών της Προανακριτικής. Αυτό δεν έχει προηγούμενο. Θεωρώ ότι θα γραφτεί με τα πιο μαύρα γράμματα. Τα Τέμπη είναι μια ανοιχτή πληγή. Πρέπει να αποδοθούν από τη Δικαιοσύνη ευθύνες με τον πιο αυστηρό τρόπο σε όποιον έχει υπαιτιότητα. Αλλά πάνω σε αυτό, το πάνδημο αίτημα για Δικαιοσύνη, προσπάθησαν κάποιοι να αναζητήσουν την πολιτική τους επιβίωση. Δηλαδή, με το που βλέπουν ότι πέφτουν δημοσκοπικά – το λέω ξεκάθαρα – σηκώνουν ακόμα παραπάνω το θέμα. Δεν έχει καμία δουλειά κανένα κόμμα να παριστάνει τον συνήγορο – αναφέρομαι πολιτικά, όχι νομικά – ή τον υποβολέα ή να κάθεται δίπλα σε έναν άνθρωπο ο οποίος το μόνο που θέλει, είναι το δίκιο του παιδιού του».

Υπογράμμισε επίσης ότι «είμαστε ένα ευνομούμενο κράτος όπου έχει διάκριση των εξουσιών. Τις απαντήσεις θα τις δώσει η Δικαιοσύνη… Η δίκη φαίνεται ότι είναι κοντά στο να ξεκινήσει. Περιμένουμε να δούμε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Γνωρίζουν όλοι ότι στη δίκη μπορούν να γίνουν όλα. Δηλαδή, κατάθεση εγγράφων, εξέταση αιτημάτων, εκ νέου πρόταση για άλλους μάρτυρες, διεύρυνση κατηγορητηρίου και ως προς τα πρόσωπα και ως προς τα αδικήματα. Όλα μπορούν να γίνουν στη δίκη και μάλιστα συμφωνούμε όλοι, ότι σε ανώτερο επίπεδο, δηλαδή, τρεις εφέτες και ένας εισαγγελέας εφετών, μπορούν να αξιολογήσουν όλα αυτά με τη μεγαλύτερη δυνατή αντικειμενικότητα. Για ποιο λόγο επενδύουν κάποια κόμματα στην καθυστέρηση, παίζουν καθυστερήσεις, ενώ ξέρουν ότι τίποτα, κανένα δικαίωμα δεν πρόκειται να χαθεί για τους ανθρώπους αυτούς; Και το ξαναλέω, ο αγώνας τους είναι ιερός και ανθρώπινα ήμαστε δίπλα τους. Αλλά, όχι για να κερδίσουμε πολιτικά. Είμαστε δίπλα τους σε ανθρώπινο επίπεδο. Τελεία».

Κληθείς να απαντήσει σε ερώτηση για τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, υπογράμμισε πως «δεν υπάρχει καμία μετατόπιση θέσης. Από την πρώτη στιγμή ειπώθηκε από την κυβέρνηση και από τον πρωθυπουργό σε συνέντευξή του πριν τις ολιγοήμερες διακοπές του καλοκαιριού, ότι η διαγραφή του πρώην πρωθυπουργού ήταν μία εξέλιξη που κανείς δεν επιδίωκε. Και ήταν μία εξέλιξη που και για κανέναν μας δεν είναι ευχάριστη. Αλίμονο, όταν ανήκεις σε ένα κόμμα και ειδικά από μικρό παιδί και όπως όλοι μας που μιλάμε, οι περισσότεροι τέλος πάντων και προσωπικά ο πρωθυπουργός, να επιδιώκεις να είναι εκτός κόμματος ένας πρώην πρόεδρος του κόμματός σου και μάλιστα πρώην πρωθυπουργός. Από ‘κει και πέρα, εμείς έχουμε υποχρέωση να υπερασπιζόμαστε την πολιτική μας και ειδικά στα εθνικά θέματα, γιατί είναι μία σειρά από κατακτήσεις για τη χώρα που ήταν ζητούμενα για ολόκληρες δεκαετίες και είναι αυτονόητο ότι ουδείς είναι ευχαριστημένος να βλέπει έναν πρώην πρόεδρο εκτός. Από ‘κει και πέρα όμως, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό δεν είναι κάτι που μπορώ εγώ να σας το απαντήσω παραπάνω. Η ίδια απάντηση δίνεται, απλά ερμηνεύεται από διάφορους ως μετατόπιση θέσης. Όχι. Υπάρχει ο τρόπος που ερωτάται, είναι ξεκάθαρο, είναι σαφές και το επαναλαμβάνω».