Αποκλειστικά στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» μίλησε ο υφυπουργός Παιδείας Κώστας Βλάσης.

Μεγάλες είναι οι ελλείψεις εκπαιδευτικού προσωπικού στα σχολεία, με την σχολική χρονιά να έχει μόλις ξεκινήσει.

Μιλώντας στο MEGA ο υφυπουργός Παιδείας Κώστας Βλάσης είπε πως τον Αύγουστο το υπουργείο προχώρησε σε διορισμούς 10.000 εκπαιδευτικών και πως ένα ποσοστό άνω του 20% για διάφορους λόγους έλαβαν θεσμοθετημένες άδειες.

«Ήδη χτες ανακοινώσαμε τον β’ κύκλο των αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Μιλάμε για 11.000 εκπαιδευτικούς. 2 Οκτωβρίου θα είναι στις αίθουσες», είπε.

«Για ποιον λόγο δεν είναι πλήρως καλυμμένα τα πάντα; Το 2019, όταν αναλάβαμε τη διακυβέρνηση, υπήρχαν 80.000 κενά εκπαιδευτικών. Ξεκινήσαμε με προγραμματισμό και από το 2020 μέχρι τώρα έχουμε 50.000 εκπαιδευτικούς».

Όσον αφορά τις ακαδημίες επαγγελματικής κατάρτισης, το οποίο αποτελεί σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, είπε:

«Σε μία τοπική κοινωνία όπου υπάρχει ένας οικονομικός φορέας και έχει ανάγκη από νέους με συγκεκριμένες ιδιότητες, ερχόμαστε εμείς και κουμπώνουμε σε αυτό το πρόγραμμα κάποια παραρτήματα που θα τα ονομάσουμε ακαδημίες. Θα κάνουμε την απαραίτητη εκπαίδευση που ζητά η αγορά εργασίας, ώστε ο νέος να μπορεί να σπουδάσει το αντικείμενο που χρειάζεται».