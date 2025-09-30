Νικόλ Κίντμαν και Κιθ Έρμπαν φαίνεται πως βάζουν τίτλους τέλους σε έναν από τους πιο λαμπερούς γάμους του Χόλιγουντ, μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες κοινής ζωής, σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα.

Το Variety επιβεβαίωσε τον χωρισμό τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, ενώ ανώνυμη πηγή ανέφερε στη New York Post: «Μερικές φορές οι σχέσεις απλώς ολοκληρώνουν τον κύκλο τους».

Όπως μεταδίδει το TMZ, η Αμερικανο-αυστραλή σταρ και ο διάσημος τραγουδιστής της κάντρι μουσικής ζουν χωριστά από τον Ιούνιο. Η τελευταία κοινή δημόσια εμφάνισή τους καταγράφηκε στους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Νάσβιλ, όπου παρακολούθησαν την αναμέτρηση Los Angeles Football Club – Esperance de Tunis.

Λίγες ημέρες αργότερα, η Κίντμαν ανάρτησε φωτογραφία με τον Έρμπαν στο Instagram, με αφορμή την 19η επέτειο γάμου τους. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, ο μουσικός εγκατέλειψε το κοινό τους σπίτι στο Νάσβιλ, ενώ η ηθοποιός παραμένει εκεί με τις δύο κόρες τους, τη 17χρονη Σάντεϊ Ρόουζ και τη 14χρονη Φέιθ Μάργκαρετ.

Πηγή που μίλησε στο περιοδικό People υποστήριξε: «Δεν ήθελε να συμβεί αυτό. Πάλεψε για να σώσει τον γάμο της». Στο πλευρό της βρίσκεται η αδερφή της, Αντόνια, καθώς και όλη η οικογένεια Κίντμαν.

Στα τέλη Αυγούστου, η ηθοποιός, η οποία μόλις ολοκλήρωσε τα γυρίσματα της ταινίας «Practical Magic 2» στο Λονδίνο, μοιράστηκε μέσω Instagram στιγμιότυπα από καλοκαιρινές διακοπές με τις κόρες της. Ο Έρμπαν συνεχίζει παράλληλα την περιοδεία του στις Ηνωμένες Πολιτείες, με επόμενη στάση το Χέρσεϊ της Πενσυλβάνια.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Ιούνιο του 2006 στο Σίδνεϊ, περίπου έναν χρόνο μετά τη γνωριμία τους στο γκαλά G’Day USA. Η Κίντμαν είχε προηγουμένως παντρευτεί τον Τομ Κρουζ, από το 1990 έως το 2001, με τον οποίο υιοθέτησαν δύο παιδιά, σύμφωνα με τον Guardian.