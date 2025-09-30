Τρεις διακινητές μεταναστών συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη το τελευταίο 24ωρο, σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις της Διεύθυνσης Αλλοδαπών, έπειτα από ελέγχους που αποκάλυψαν παράνομες μεταφορές αλλοδαπών.

Στην πρώτη υπόθεση, οι αστυνομικοί εντόπισαν τέσσερις Κινέζους υπηκόους, οι οποίοι μεταφέρονταν με αυτοκίνητο από έναν 37χρονο Έλληνα και έναν 24χρονο Αφγανό. Οι μετανάστες είχαν εισέλθει στη χώρα από απροσδιόριστο σημείο της ελληνοβορειομακεδονικής μεθορίου, ενώ το όχημα εντοπίστηκε στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Αθηνών, στο ύψος της Σίνδου.

Όπως διαπιστώθηκε, οι τέσσερις Κινέζοι είχαν προορισμό τη Θεσσαλονίκη, χωρίς να διαθέτουν τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή τους στην Ελλάδα.

Στη δεύτερη περίπτωση, συνελήφθη ένας 34χρονος Βούλγαρος, ο οποίος μετέφερε τρεις Παλαιστίνιους. Δύο από αυτούς βρίσκονταν στο πορτ-μπαγκάζ του αυτοκινήτου. Το όχημα εντοπίστηκε στην Εγνατία Οδό, στο ύψος των Κερδυλλίων, με τον οδηγό να επιχειρεί να αποφύγει τον έλεγχο, να αναπτύσσει ταχύτητα και τελικά να εγκαταλείπει το αυτοκίνητο. Συνελήφθη λίγο αργότερα έπειτα από πεζή καταδίωξη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι τρεις Παλαιστίνιοι δήλωσαν ότι είχαν καταβάλει από 16.000 ευρώ ο καθένας σε άγνωστα άτομα στη Λιβύη, με στόχο να φτάσουν στη Βόρεια Μακεδονία, που ήταν ο τελικός τους προορισμός.