Στην περιοχή της Ομόνοιας, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα, με τη συνδρομή της Ομάδας ΔΙΑΣ, συνέλαβαν το απόγευμα της 24ης Σεπτεμβρίου έναν 58χρονο αλλοδαπό. Ο άνδρας κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, η υπόθεση αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο έρευνας για κατάστημα στην Ομόνοια, το οποίο φέρεται να εμπορευόταν λαθραία ηλεκτρονικά καπνικά προϊόντα. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον κατηγορούμενο και διαπίστωσαν την παράνομη δράση του.

Κατά την έρευνα στο κατάστημα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 190 ηλεκτρονικές συσκευές τσιγάρου, το χρηματικό ποσό των 237.435 ευρώ, καθώς και μηχανή καταμέτρησης χρημάτων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνει κατηγορίες για λαθρεμπόριο και ξέπλυμα χρήματος.