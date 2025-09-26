Συνελήφθη σε εκτέλεση εντάλματος των ανακριτικών αρχών στη Θεσσαλονίκη 62χρονος που κατηγορείται ότι έκοβε παράνομα ξύλα από το δάσος της Αρέθουσας με σκοπό το εμπόριο. Ο 62χρονος διώκεται για κακούργημα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Η επισταμένη έρευνα και οι συντονισμένες ενέργειες αστυνομικών του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, οδήγησε στη σύλληψη διωκόμενου ατόμου.

Πρόκειται για 62χρονο ημεδαπό, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης κ. Ανακριτή Θεσσαλονίκης, για παράνομη υλοτομία-μεταφορά κακουργηματικού χαρακτήρα και παράβαση του Νόμου για την προστασία του περιβάλλοντος. Επιπρόσθετα, σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση του Νόμου για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομίας.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε χθες (25-09-2025), με τη συνδρομή του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας και του Γραφείου μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, εντοπίσθηκε ο 62χρονος και συνελήφθη στην οικία του σε περιοχή του Δήμου Βόλβης.

Υπενθυμίζεται ότι ο συλληφθείς την 16-09-2025 κατελήφθη επ’ αυτοφώρω από κοινού με 65χρονο συνεργό του, ο οποίος συνελήφθη (σχετ. το από 17-09-2025 Δελτίο Τύπου της Υπηρεσίας μας), να προβαίνουν σε παράνομη και ανεξέλεγκτη υλοτόμηση με σκοπό την εμπορία ξυλείας, με αποτέλεσμα την αποψίλωση της πλαγιάς του βουνού σε μεγάλη έκταση, την οικολογική καταστροφή και υποβάθμιση του δασικού περιβάλλοντος.

Τα κατασχεθέντα

Σε έρευνα της οικίας του 62χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Ένα κινητό τηλέφωνο,

ανταλλακτικές αλυσίδες αλυσοπρίονου που χρησιμοποιούσαν για την παράνομη υλοτομία,

φακοί κεφαλής για χρήση κατά τις νυχτερινές ώρες και

πλήρης ανιχνευτής μετάλλων, χωρίς άδεια κατοχής από την αρμόδια Αρχή.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στις αρμόδιες Δικαστικές Αρχές.