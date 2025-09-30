Τρεις Βούλγαροι συνελήφθησαν στην Πέλλα, κατηγορούμενοι για συμμετοχή σε τηλεφωνικές απάτες με στόχο την αποκόμιση χρημάτων που ξεπερνούν συνολικά τις 110.000 ευρώ.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, οι συνεργοί τους τηλεφωνούσαν σε ανυποψίαστους πολίτες, ισχυριζόμενοι ότι συγγενικά τους πρόσωπα είχαν τραυματιστεί σε τροχαία ατυχήματα και χρειάζονταν άμεσα χειρουργική επέμβαση. Με αυτόν τον τρόπο αποπειράθηκαν να εξαπατήσουν έξι άτομα μέσα σε ένα 24ωρο.

Σε μία από τις περιπτώσεις, οι δράστες επιχείρησαν να αποσπάσουν 50.000 ευρώ από έναν 85χρονο. Τη στιγμή που οι τρεις άνδρες, ηλικίας 31, 36 και 38 ετών, πήγαν να παραλάβουν τα χρήματα, επενέβησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Αλμωπίας και τους συνέλαβαν.

Οι έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση των υπόλοιπων συνεργών, αλλά και για να διαπιστωθεί αν οι συλληφθέντες εμπλέκονται σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις απάτης.