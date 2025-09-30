Η δίκη του αστυνομικού που κατηγορείται για τον ξυλοδαρμό 40χρονου ομογενή αναβλήθηκε για το πρωί της Τετάρτης (01/10). Ο κατηγορούμενος αστυνομικός αφέθηκε ελεύθερος, ενώ ζήτησε, μεταξύ άλλων, την κλήτευση νέων μαρτύρων.

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για παράβαση καθήκοντος, παράνομη κατακράτηση και πρόκληση σωματικής βλάβης.

Το χρονικό

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 40χρονος ισχυρίστηκε ότι περπατούσε στην περιοχή όταν τον προσέγγισε ένας άνδρας που του είπε ότι είναι αστυνομικός.

Ο αστυνομικός, υποψιαζόμενος λανθασμένα ότι πρόκειται για παράτυπο μετανάστη, επιχείρησε να τον ελέγξει ενώ στην συνέχεια φέρεται να χτύπησε το θύμα και να το έβαλε στο πορτ μπαγκάζ ενός αυτοκινήτου SUV. Η πλευρά του 40χρονου λέει ότι ήταν μόνος του ο αστυνομικός.

Η πλευρά του αστυνομικού λέει ότι ήταν σε διατεταγμένη υπηρεσία, φορούσε μαύρη στολή, δεν χτύπησε κανέναν ούτε ξυλοκόπησε ή απήγαγε κανέναν.

«Ήταν σε διατεταγμένη υπηρεσία, με αστυνομική περιβολή και διενήργησε κανονικά έλεγχο σε κάποιον. Ο ελεγχόμενος αρνήθηκε, δεν έδωσε καν τα στοιχεία του. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου δεν μιλούσε καθόλου, δεν συμμορφώθηκε στις υποδείξεις του αστυνομικού», είπε ο δικηγόρος του αστυνομικού στο MEGA.

Μάλιστα o αστυνομικός ανέφερε πως ήταν 2 συμβατικά αυτοκίνητα, όπου στο ένα ήταν ο εν λόγω αστυνομικός ενώ στο άλλο ήταν άλλοι 3 συνάδελφοί του.

Το φερόμενο ως θύμα είπε πως ο αστυνομικός χωρίς να του δώσει καμία εξήγηση, τον έβαλε στο αυτοκίνητο και τον παράτησε στην συνέχεια στο επόμενο χωριό.