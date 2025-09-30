Με τέσσερα συνεχόμενα Πρωταθλήματα οδηγών και έξι συνεχόμενα Πρωταθλήματα Κατασκευαστών, η Ducati Desmosedici GP αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι είναι η μοτοσυκλέτα που όλοι θέλουν να κερδίσουν στο MotoGP.

Claudio Domenicali, CEO της Ducati: «Σήμερα γιορτάζουμε μαζί τη δύναμη μιας ομάδας που δεν παύει ποτέ να μας εκπλήσσει! Τα αποτελέσματα μπορεί να δίνουν την εντύπωση ότι όλα είναι εύκολα, αλλά πίσω από κάθε επιτυχία υπάρχει συνεχής ομαδική δουλειά. Εκεί, στο παρασκήνιο, χτίζεται η νίκη. Κάθε λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και γίνεται το στοιχείο-κλειδί που επιτρέπει σε έναν πρωταθλητή να αποδώσει τα μέγιστα στην πίστα.»

Για τον Ισπανό πρωταθλητή, αυτός είναι ο πρώτος του τίτλος με τα κόκκινα της Ducati, ενώ για τον κατασκευαστή του Borgo Panigale είναι ο τέταρτος συνεχόμενος τίτλος Αναβατών, κατακτημένος με τρεις διαφορετικούς αναβάτες (2022, 2023: Francesco Bagnaia, 2024: Jorge Martín, 2025: Marc Márquez). Ένα πρωτοφανές αποτέλεσμα στη σύγχρονη εποχή του MotoGP, που αναδεικνύει τη σταθερότητα ενός τεχνικού και αγωνιστικού project ικανού να προσαρμόζεται, να εξελίσσεται και να κερδίζει με διαφορετικούς αναβάτες, έχοντας τη Desmosedici GP σταθερά στην κορυφή της παγκόσμιας σκηνής.