Η νίκη του φιλοευρωπαϊκού κόμματος PAS στις βουλευτικές εκλογές της Μολδαβίας, παρά την έντονη πίεση από τη Ρωσία, αποτελεί «μια ισχυρή εντολή για τη διαδικασία ένταξης» της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως δήλωσε η πρόεδρος Μάια Σάντου σε συνέντευξη Τύπου.

«Δείξαμε σε όλο τον κόσμο ότι είμαστε θαρραλέοι και άξιοι, ότι δεν αφήνουμε να μας τρομοκρατήσουν», σημείωσε η Σάντου, αναφερόμενη στις καταγγελίες για ρωσική ανάμιξη στη διαδικασία.

Ο επικεφαλής του Κόμματος Δράσης και Αλληλεγγύης (PAS), Ίγκορ Γκρόσου, χαιρέτισε τη νίκη, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια «εξαιρετικά δύσκολη μάχη». «Το PAS έχει κοινοβουλευτική πλειοψηφία, φιλοευρωπαϊκή κοινοβουλευτική πλειοψηφία μόνο επειδή εσείς μας προσφέρατε αυτήν την εμπιστοσύνη και αυτήν την ευκαιρία», υπογράμμισε.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Εκλογικής Επιτροπής, το PAS συγκέντρωσε το 50,20% των ψήφων, γεγονός που του επιτρέπει να διατηρήσει την απόλυτη πλειοψηφία με 55 έδρες στο Κοινοβούλιο, έναντι 63 στην απερχόμενη Βουλή. Το κόμμα κυβερνά τη χώρα από το 2021, σε μια περίοδο έντονων οικονομικών προκλήσεων για τη Μολδαβία.

Το φιλορωσικό Πατριωτικό Μπλοκ κατέλαβε τη δεύτερη θέση με 24,17%. Ένας από τους ηγέτες του, ο πρώην πρόεδρος Ίγκορ Ντοντόν, κάλεσε σε διαδηλώσεις στο Κισινάου, αμφισβητώντας το αποτέλεσμα. Στην τρίτη θέση βρέθηκε το Εθνικό Εναλλακτικό Κίνημα (MAS) του δημάρχου Ιόν Τσεμπάν με 7,96%.

Καταγγελίες και διαδηλώσεις

Ο Ντοντόν, ο οποίος το βράδυ της Κυριακής διεκδίκησε τη νίκη, ανακοίνωσε ότι υπέβαλε δεκάδες καταγγελίες στην Εκλογική Επιτροπή. «Ανάλογα με την απόφασή της, θα λάβουμε και άλλα νομικά μέτρα», προειδοποίησε, ενώ συμμετείχε σε συγκέντρωση μπροστά από το Κοινοβούλιο. Περίπου 200 άτομα φώναξαν συνθήματα όπως “Ελευθερία” και “Μολδαβία”, ωστόσο η διαδήλωση διαλύθηκε γρήγορα.

Η συμμετοχή στις εκλογές ανήλθε στο 52,17%, ελαφρώς χαμηλότερη από το 52,3% των εκλογών του 2021. Το διακύβευμα ξεπερνούσε τη συνηθισμένη εκλογική αναμέτρηση, καθώς αφορούσε την κατεύθυνση της χώρας: συνέχιση της ευρωπαϊκής πορείας ή επιστροφή στη ρωσική επιρροή.

Παρατηρήσεις του ΟΑΣΕ

Οι εκλογές χαρακτηρίστηκαν ανταγωνιστικές, αλλά σύμφωνα με την επικεφαλής της αποστολής παρατηρητών του ΟΑΣΕ, Πάουλα Καρντόσο, αμαυρώθηκαν από σοβαρά περιστατικά ξένης ανάμιξης. Όπως τόνισε, η απόφαση των αρχών να αποκλείσουν δύο κόμματα λίγες ημέρες πριν από τις κάλπες υπονόμευσε τη «νομική βεβαιότητα του καθεστώτος των συμμετεχόντων και περιόρισε το δικαίωμά τους να επιδιώξουν αποτελεσματική θεραπεία».

Στις εκλογές συμμετείχαν περίπου είκοσι κόμματα και ανεξάρτητοι υποψήφιοι, ενώ καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισε η μολδαβική διασπορά, η οποία συνέβαλε και στην επανεκλογή της προέδρου Σάντου το 2024.