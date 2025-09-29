Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη την Πρόεδρο της Μολδαβίας, Μάγια Σάντου, και τον λαό της χώρας για την επιτυχή διεξαγωγή των εκλογών, τονίζοντας τη στήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή πορεία της.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε: «Συγχαίρω θερμά την Πρόεδρο Μάγια Σάντου, και τον λαό της Μολδαβίας για την επιτυχή διεξαγωγή των εκλογών. Η Ελλάδα στηρίζει σθεναρά τη Μολδαβία στην ευρωπαϊκή της πορεία και προσβλέπει στη συνεργασία για μια ισχυρή και ενωμένη Ευρώπη».

I warmly congratulate President @sandumaiamd and the people of Moldova on the successful elections. Greece stands firmly by Moldova on its European path and looks forward to working together for a strong and united Europe. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) September 29, 2025

Η παρέμβαση του Έλληνα πρωθυπουργού έγινε με αφορμή τη νίκη του φιλοευρωπαϊκού κόμματος PAS, το οποίο εξασφάλισε την εμπιστοσύνη των πολιτών της Μολδαβίας στις πρόσφατες εκλογές.