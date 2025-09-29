Στην τελική ευθεία προς την έκδοσή του, οδεύει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, η συγγραφή του οποίου ολοκληρώθηκε πριν από μερικές μέρες, σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον του.

Το συγγραφικό πόνημα του πρώην πρωθυπουργού το οποίο, όπως λένε οι συνεργάτες του, αριθμεί 11 κεφάλαια, αποτελεί μια μαρτυρία με τη ματιά του ίδιου του πρωταγωνιστή, για τα κρίσιμα γεγονότα μιας από τις πιο ταραγμένες περιόδους της μεταπολιτευτικής ελληνικής ιστορίας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Αλέξης Τσίπρας, «περιγράφει και αποκαλύπτει το δραματικό παρασκήνιο των τότε διαπραγματεύσεων, τις άγνωστες συνομιλίες με ξένους ηγέτες, καθώς και τους λόγους που τον οδήγησαν στην απόφαση να διεξαχθεί το κρίσιμο δημοψήφισμα». Εκτενής αναφορά-αναδρομή, λένε, γίνεται και στη ναρκοθετημένη διαδρομή αμέσως μετά τη συμφωνία για την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια.

Ο συγγραφέας, σύμφωνα με όσα διατείνονται από το περιβάλλον του, «δεν αποφεύγει να εξηγήσει και να αποτιμήσει κριτικά και αυτοκριτικά τις κεντρικές του επιλογές σε όλη αυτή τη πορεία», ενώ δεν διστάζει να αναφερθεί τολμηρά και σε όσα συνέβησαν στο πιο πρόσφατο παρελθόν τη περίοδο 2019-2023, τις αιτίες της ήττας καθώς και την κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ που ακολούθησε την παραίτησή του.

Τέλος, οι ίδιες πηγές μιλούν για ένα στο βιβλίο καταγράφει την προσωπική του «πυξίδα», την οραματική του κατάθεση για το αύριο της Αριστεράς, της προοδευτικής παράταξης και της χώρας.

Το βιβλίο αναμένεται στις προθήκες των βιβλιοπωλείων μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου από τις εκδόσεις Gutenberg.