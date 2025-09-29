Ο Ουαλός ηθοποιός Μάικλ Σιν αποκάλυψε ότι αρχικά απέρριψε τον ρόλο του πρώην πρωθυπουργού της Βρετανίας, Σερ Τόνι Μπλερ, στην ταινία The Deal, πριν τελικά δεχθεί να συμμετάσχει στο εγχείρημα.

Όπως εξήγησε, η πρώτη πρόταση ήρθε ενώ παρακολουθούσε μια θεατρική παράσταση στο Λονδίνο. Παρά το ενδιαφέρον για τον ρόλο, ο Σιν ήταν τότε δεσμευμένος να υποδυθεί τον Αυτοκράτορα Καλιγούλα στη θεατρική σκηνή και αναγκάστηκε να αρνηθεί. Ωστόσο, στη συνέχεια βρέθηκε τρόπος να συνδυάσει και τις δύο παραγωγές.

Μιλώντας στην εκπομπή Desert Island Discs του BBC Radio 4, περιέγραψε πώς μια γυναίκα που δεν είχε ξανασυναντήσει τον πλησίασε και του είπε: «Δουλεύω πάνω σε μια ιστορία αγάπης για τον Τόνι Μπλερ και τον Γκόρντον Μπράουν και νομίζω ότι πρέπει να υποδυθείς τον Τόνι Μπλερ». Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι αρχικά θεώρησε πως επρόκειτο για μια «τρελή γυναίκα».

Παρά την πίεση να εγκαταλείψει το θέατρο, εκείνος επέμεινε ότι είχε δώσει τον λόγο του και δεν ήθελε να απογοητεύσει τους συνεργάτες του. Τελικά, κατόρθωσε να μοιράσει τον χρόνο του ανάμεσα στις δύο υποχρεώσεις.

«Καταφέραμε να βρούμε τρόπο για να κάνω το έργο και να υποδύομαι τον Καλιγούλα τη νύχτα και να γυρίζω το The Deal την ημέρα» ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως περιέγραψε, μετά τα γυρίσματα έπαιρνε μια μοτοσικλέτα που τον μετέφερε κατευθείαν στο θέατρο, ώστε να προλάβει την παράσταση.

Ο Σιν θυμήθηκε την εξάντληση εκείνης της περιόδου, αλλά και τη συγκίνηση όταν περνούσε με τη μηχανή μπροστά από τη Rada, τη σχολή υποκριτικής από την οποία αποφοίτησε. Σκέφτηκε τότε ότι το να ενσαρκώνει τον Τόνι Μπλερ σε ταινία του Στίβεν Φρίαρς την ημέρα και τον Καλιγούλα στο θέατρο Ντόνμαρ το βράδυ, ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να ονειρευτεί ως νέος σπουδαστής.