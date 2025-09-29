Μεγάλη ταλαιπωρία αντιμετωπίζουν οι οδηγοί το πρωί της Δευτέρας στην Αττική, καθώς η έντονη βροχόπτωση έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Στον Κηφισό καταγράφεται το μεγαλύτερο μποτιλιάρισμα. Στην κάθοδο, η ουρά των οχημάτων φτάνει τα 14 χιλιόμετρα, από την Κηφισιά μέχρι την Πέτρου Ράλλη, με την κίνηση να παραμένει εξαιρετικά δύσκολη.

Στην άνοδο του Κηφισού τα προβλήματα ξεκινούν από την Πέτρου Ράλλη και συνεχίζονται μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια, με αποτέλεσμα να απαιτείται αυξημένη υπομονή από τους οδηγούς.

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Δύσκολη είναι η κατάσταση για τους οδηγούς στην Κηφισίας και τη Μεσογείων προς το κέντρο, στην Κατεχάκη προς Κηφισίας, στην άνοδο του Καρέα, στην Ηλιουπόλεως με κατεύθυνση το κέντρο, καθώς και στην Παραλιακή προς Πειραιά από τη Συγγρού.

Στην Αττική Οδό, οι καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα φτάνουν τα 10 με 15 λεπτά στην έξοδο για Λαμία και επίσης 10 με 15 λεπτά από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

Αντίστοιχα, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο οι οδηγοί αντιμετωπίζουν αναμονή άνω των 30 λεπτών από Φυλής έως Κηφισίας, 20 με 25 λεπτά από Μεταμόρφωση (είσοδος από Λαμία) έως Κηφισίας και 10 με 15 λεπτά στην έξοδο για Λαμία.