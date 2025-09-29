Ανοίγει και τυπικά ο δρόμος για τον προσδιορισμό της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών με τους 57 νεκρούς. Η πρόεδρος εφετών της Λάρισας έδωσε σύμφωνη γνώμη στην εισαγγελική πρόταση γεγονός που πρακτικά σημαίνει ότι μετρά αντίστροφα πλέον ο χρόνος για να προσδιοριστεί η δίκη που αφορά σε 36 μη πολιτικά πρόσωπα τα οποία θα καθίσουν στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Λάρισας.

Είχε προηγηθεί η πρόταση του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας.

Στο δρόμο προς την τελική ευθεία, κρίσιμη παράμετρος για τον προσδιορισμό της δίκη, ,σύμφωνα με δικαστικές πηγές, είναι ο χρόνος που θα απαιτηθεί για να μεταφραστεί το κατηγορητήριο στην Ιταλική γλώσσα για τους Ιταλούς κατηγορουμένους της Ηellenic Train.