Την οργή του για τη διαρροή φωτογραφιών που δείχνουν σάκους με τις σορούς των θυμάτων των Τεμπών, εξέφρασε σε ανάρτησή του ο Νίκος Πλακιάς, που έχασε τα δίδυμα κορίτσια του και την ανιψιά του στην σιδηροδρομική τραγωδία.

Όπως σημειώνει, δεν γνωρίζει πώς και γιατί έγινε αυτή η διαρροή, όμως σημειώνει, ότι είναι κάτι εξαιρετικά επώδυνο για τους συγγενείς των θυμάτων. Συγκεκριμένα αναφέρει: «Με έκπληξη παρακολουθώ τις τελευταίες ημέρες κάποιοι να δείχνουν στα ΜΜΕ φωτογραφίες με τις σακούλες των σορών των θυμάτων.

Δεν γνωρίζω αν γίνεται με σύμφωνη γνώμη των συγγενών που τους αναφέρουν ή των εντολέων τους. Όμως δεν σκέφτονται, ότι είναι και άλλοι γονείς και συγγενείς που προσπαθούν να διαχειριστούν όλο αυτό; Πόσο επώδυνο είναι να βλέπεις πώς παραδώσανε τα παιδιά μας; Δεν υπάρχουν στην δικογραφία και μπορούν να τα δουν όποιος θέλει από όλους εμάς; Δεν θα τα δούμε όταν ξεκινήσει η δίκη; Δηλαδή θα σκοτώνουμε τις ΜΑΝΕΣ κάθε ημέρα; Οι σακούλες αυτές που δείχνεται έχουν μέσα ότι πιο ιερό υπάρχει δεν έχουν μέσα τα pampers του Κοσκωτά !!!», έγραψε ο κ. Πλακιάς.

Στην Αθήνα η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Παράλληλα, έγινε γνωστό, ότι μέσα στην επόμενη χρονιά η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα επισκεφθεί την Αθήνα. Η Επιτροπή, η οποία ερευνά την τραγωδία των Τεμπών, θα συναντηθεί με τις οικογένειες των θυμάτων, με μέλη της κοινωνίας των πολιτών, αλλά και με εργαζόμενους στον σιδηρόδρομο.

«Ήταν μία πρωτοβουλία του γραφείου μας, οι συνεργάτες μου έκαναν καταπληκτική δουλειά, είναι μία μεγάλη νίκη σε προσωπικό επίπεδο αλλά για να κεφαλαιοποιηθεί όλο αυτό θα πρέπει να υπάρξει επιτέλους αποτέλεσμα», είπε μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» του MEGA ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς. «Από εκεί και πέρα, για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα, να περάσει τελικά η δικιά μας η ιδέα και να έρθει μία αποστολή αντιπροσώπων, δηλαδή βουλευτών στην Αθήνα για να εξετάσει, να ερευνήσει και να μιλήσει από κοντά από συγγενείς μέχρι εργαζόμενους στους σιδηρόδρομους, θα έπρεπε να χτυπήσουμε πόρτα πόρτα γιατί είναι τελείως διαφορετικό το να στείλουμε ένα email το οποίο μπορεί να απορριφθεί ανάμεσα στα εκατοντάδες και χιλιάδες emails που λαμβάνουν οι βουλευτές», πρόσθεσε.

«Είναι η πρώτη φορά που έρχεται η ίδια η ΕΕ σαν θεσμός στην Ελλάδα για να εξετάσει αυτό το ζήτημα. Μίλησα με την κα Καρυστιανού, η οποία ήταν πολύ χαρούμενη για το αποτέλεσμα, θεωρεί ότι είναι ένα μεγάλο βήμα», κατέληξε ο κ. Παππάς.