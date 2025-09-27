Η Ρένια Λουιζίδου βρέθηκε καλεσμένη στο «Χαμογέλα και Πάλι!» και μίλησε για την ζωή της και τα επαγγελματικά της ενώ ρωτήθηκε και για το θέμα της τραγωδίας των Τεμπών.

«Είναι ντροπή να λες ότι μπορεί να έχεις αισθανθεί και ένα ψήγμα. Είναι κάτι που δεν μπορώ να σηκώσω. Νομίζω ότι αυτούς τους ανθρώπους δεν πρέπει καθόλου να τους αγγίζουμε. Αυτό που έχουν βιώσει και με τον τρόπο που το έχουν βιώσει και με όλη την διαχείριση του πράγματος να πρέπει να εξηγούν τον εαυτό τους και να αποδεικνύουν τις προθέσεις τους, μου φαίνεται τρομακτικό» απάντησε η δημοφιλής ηθοποιός στην ερώτηση για το αν έχει βάλει ποτέ τον εαυτό της στη θέση των γονιών που έχασαν τα παιδιά τους στην σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.

Η ηθοποιός μίλησε επίσης για την παράσταση, που πρωταγωνιστεί «Το όνομα» στο θέατρο «Αθηνά». «Είναι μία γαλλική κωμωδία που την σκηνοθετεί ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Παίξαμε αυτή την παράσταση πριν από 2 χρόνια στη Κύπρο, είχε μεγάλη επιτυχία και έτσι ξεκίνησε γιατί να μην το κάνουμε και στην Αθήνα. Είναι η ιστορία μιας παρέας 5 κολλητών που βρίσκονται να φάνε ένα βράδυ σε ένα σπίτι και αρχίζει από μία λάθος πλάκα, όπου ένας από την παρέα τους λέει πώς σκέφτεται να ονομάσει το παιδί του, μια κοινωνικοπολιτική συζήτηση γύρω από το θέμα αυτό. Πάνω στον καυγά όμως λέγονται πράγματα που αφορούν το σύνολο των σχέσεων και τους χαρακτήρες τους».

Η ίδια αποκάλυψε ότι το όνομα που έδωσε στον γιο της προέκυψε όταν στην περίοδο της εγκυμοσύνης της έπαιζε ένα παιχνίδι στο play station και το όνομα του παίκτη που διάλεγε και με αυτόν τον ήρωα νικούσε είχε το όνομα Βίκτωρ.

Στη ερώτηση αν βλέπει τον εαυτό της σε παλιότερες σειρές που είχε συμμετάσχει απάντησε: «Αυτά που είναι τα πιο κοντινά, τα βλέπω για επαγγελματικούς λόγους. Αν θέλω να δω κάτι για να χαλαρώσω δεν θα κάτσω να δω τον εαυτό μου. Τα πιο παλιά τα βλέπω πιο εύκολα. Είναι σαν βλέπω ένα παλιό άλμπουμ».

Όπως ανέφερε η Ρένια Λουιζίδου έχουν μπει οι ηθοποιοί και οι συντελεστείς της σειράς «Το σόι» σε γυρίσματα. «Ο κόσμος έχει μια απολύτως συγκινητική σχέση με αυτή τη σειρά. Αυτή την ταύτιση με ”Το σόι” τη θεωρώ ξεχωριστή». Ενώ όπως αποκάλυψε η ηθοποιός για το remake της σειράς «το σκεφτήκαμε πάρα πολύ, κι εγώ είχα σκεπτική στάση, γιατί λες μήπως ήταν το momentum».

Στο αν έχει κυνηγήσει ποτέ κάποιο ρόλο είπε:

«Ο λόγος που δεν θα έπαιρνα τηλέφωνο είναι η εσωστρέφεια του χαρακτήρα μου, γιατί σκέφτομαι την πιθανότητα να φέρεις τον άλλον σε δύσκολη θέση. Δεν είμαι στη κατηγορία ενός παιδιού που βγαίνει από την σχολή και δεν το ξέρει κανείς, ώστε να πάω σε μία οντισιόν και να χτυπήσω μία πόρτα και να πω ”μάθετέ με”. Οι άνθρωποι του χώρου με ξέρουν. Επίσης έρχομαι σε δύσκολη θέση, όταν θα εξηγήσω γιατί δεν θέλω να κάνω μια δουλειά. Αισθάνομαι άβολα μήπως ο άλλος παρανοήσει και προσβληθεί».