Ένας 50χρονος συνελήφθη στην Αμφιλοχία μετά από καταγγελία της συζύγου του ότι προχώρησε σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 4χρονης κόρης τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το sinidisi.gr, η καταγγέλλουσα ανέφερε ακόμα, ότι προ πενταετίας ο τότε σύζυγός της την είχε χαστουκίσει. Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης κρίθηκε σκόπιμο το κοριτσάκι να εξεταστεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία.

Ο 50χρονος συνελήφθη το μεσημέρι της Κυριακής (28/9), ενώ κατασχέθηκαν προς εξέταση ηλεκτρονικές συσκευές που εντοπίστηκαν στην κατοικία τους.