Ότι οι καθυστερήσεις στις πτήσεις δεν θα εκλείψουν αλλά μόνο μπορούν να μετριαστούν σε έναν βαθμό μέχρι να λυθεί οριστικά το πρόβλημα το οποίο απαιτεί νέο εξοπλισμό και να αποδώσουν οι προσλήψεις νέων ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας ανέφερε μιλώντας στα «ΝΕΑ» ο Πρόεδρος Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, Παναγιώτης Ψαρρός.

Μάλιστα, ο ίδιος δήλωσε ότι «αυτό θα σταματήσει οριστικά όταν αγοράσουμε νέο εξοπλισμό και εγκατασταθεί, το οποίο προβλέπεται το νωρίτερο σε τρία χρόνια από τώρα, ακόμα και αν αύριο υπογραφούν οι συμβάσεις. Και όταν εκπαιδεύσουμε το νέο προσωπικό που προσλαμβάνεται τις επόμενες μέρες και τους επόμενους μήνες θα πάρουμε άλλους 72 συναδέλφους».

Άρα, εξηγεί ο κ. Ψαρρός ότι ο χρονικός ορίζοντας για να επιλυθούν τελείως τα προβλήματα είναι το 2028, αν όχι το 2029. Ο ίδιος προσθέτει ότι «μέχρι τότε θα χρειάζεται η δικιά μας υπερεργασία για να μειωθούν οι καθυστερήσεις όσο το δυνατόν. Αλλά όσο αυξάνεται η κυκλοφορία και αν δεν ληφθούν γρήγορα μέτρα και από την Υπουργείο και από την ΥΠΑ, όσο και να υπερεργαστούμε, όσα αεροπλάνα και να εξυπηρετήσουμε, ακόμα και αυτό που κάναμε όλο αυτό το καλοκαίρι, το υπερβάλλον του υπερβάλλοντος, δεν θα είναι αρκετό για να μην υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις, γιατί απλά η κυκλοφορία είναι τόσο μεγάλη που το σύστημα δεν θα την αντέξει».

Όπως ξεκαθάρισε, οι καθυστερήσεις που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» δεν σχετίζονται με λευκή απεργία, αλλά με την υπερβολική αεροπορική κίνηση και την έλλειψη προσωπικού και εξοπλισμού. Τόνισε ότι από το 2022 οι ελεγκτές εργάζονται με υπερωρίες για να καλύψουν τα κενά προσωπικού και να περιορίσουν τα προβλήματα, εξυπηρετώντας μάλιστα πτήσεις πολύ πάνω από το συμφωνημένο όριο. Ωστόσο, η άνευ προηγουμένου, όπως τη χαρακτήρισε, αύξηση της κίνησης σε συνδυασμό με τον παλαιό εξοπλισμό καθιστά αδύνατη την πλήρη αποφυγή καθυστερήσεων.

Ο ίδιος επεσήμανε ότι έχουν κατατεθεί προτάσεις τόσο στο Υπουργείο όσο και στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), χωρίς όμως να εισακουστούν, ενώ κατηγόρησε το νέο νομοσχέδιο ότι παραβλέπει τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Ο κ. Ψαρρός ως προς το μισθολογικό διακύβευμα απάντησε: «Το πρόβλημά μας δεν είναι το μισθολογικό. Εάν δεν αγοράσουμε συστήματα, όση αύξηση και να πάρουμε, ούτε θα μπορούμε να βοηθήσουμε να επιταχυνθεί η νέα κυκλοφορία, αλλά ούτε και θα σταματήσουμε να ζητάμε νέα συστήματα».

Ως προς το γεγονός ότι ταλαιπωρείται χιλιάδες κόσμος λόγω των καθυστερήσεων στις πτήσεις, ο κ. Ψαρρός απάντησε: «Δεν είναι μοχλός πίεσης εις βάρος του κόσμου. Τόσα χρόνια κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος, με σκοπό να λυθεί το πρόβλημα οριστικά».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο των ελεγκτών, η οριστική λύση αναμένεται με την αγορά νέου εξοπλισμού και την εκπαίδευση νέου προσωπικού, διαδικασίες που εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν το 2028 ή το 2029.

Ερωτηθείς για το ζήτημα της ασφάλειας των πτήσεων, ο κ. Ψαρρός απάντησε: «Είμαστε εδώ για να την κάνουμε ασφαλή (την αερομεταφορά). Ο λόγος που εξυπηρετούμε τόση κυκλοφορία όσο είναι ασφαλώς δυνατό να εξυπηρετηθεί είναι η συνεισφορά μας στην αεροπορία και στο επιβατικό κοινό».