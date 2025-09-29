Στο τροχαίο με εγκατάλειψη που προκάλεσε ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης στη Φιλοθέη, αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία μιλώντας στον ΣΚΑΪ ξεκαθάρισε ότι δεν έγινε κλήση στην Άμεση Δράση από τον ηθοποιό.

«Είναι κάτι που αναζητήσαμε κατά τη διάρκεια της προανάκρισης και δεν βρέθηκε καμία κλήση στο 100», είπε η κ. Δημογλίδου. Ωστόσο, ο ηθοποιός δεν είπε ποτέ ότι τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση, αλλά υποστήριξε, ότι «συνεργάτιδα μου κάλεσε το τμήμα Φιλοθέης γύρω στις 2:00 το μεσημέρι του Σαββάτου και μετά το συμβάν και εγώ ο ίδιος κάλεσα την ασφαλιστική μου, για να ενημερώσω».

Κατά την έξοδό του δε από τα δικαστήρια μετά την αναβολή του Αυτοφώρου για τις 8 Οκτωβρίου, ο Βασίλης Μπισμπίκης δήλωσε: «Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, δεν άφησα κανέναν. Εντάξει; Πήγα, πήρα τηλέφωνο την ασφαλιστική και ενημέρωσα και τις Αρχές. Έχω ακούσει από χθες… Μόνο ακούω. Αυτή είναι η αλήθεια. Το μόνο που με νοιάζει ηθικά, είναι να καταλάβεται, ότι δεν εγκατέλειψα. Πήγα και στην Αστυνομία, πήρα τηλέφωνο και στις Αρχές».